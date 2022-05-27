台灣第一AV女優抖「拍片真相」！公開內幕：觀眾常看假的
台灣第一AV女優吳夢夢近日開始經營YouTube頻道「思春社」，要來與大家分享在AV界的大小事，她在26日上傳最新影片，分享真正拍A片的內幕，透露其實女優通常都是演高潮，直呼「根本可以頒給每一位AV女優一座奧斯卡獎」。
吳夢夢表示，當時候再當AV製作的時候，就會看到有些女優拍片時，身體會有浮動、聲音也會變得不同，因此下片之後去問說「剛剛是真的高興還是假的？」結果得到的答案幾乎都是「演出來的啦！」讓吳夢夢不禁說「不管是女優還是一般的女性，她們在床上的時候，都可以給她們頒發一座奧斯卡獎」。
對於為何在片場女優比較無法達到高潮的程度，吳夢夢坦言「因為AV拍攝現場有許多人，包括攝影、導演、燈光、場記等等，一定至少有5到8個人，而且不是每一個場子都能清場，加上有鏡頭，壓力又更大；且每30分鐘的影片，拍攝時長至少要四個小時，男優要維持硬度就不是很容易了，女優又要如何輕鬆達到高潮」。
不過，吳夢夢也分享自己看過實例，表示先前有一個初次拍攝的女優，還帶了男友到現場，最後坦言真的有達到「真的高興」的境界，女優透露「因為男優比自己的男友更厲害，尤其男友又在旁邊看，有那種羞恥Play的狀況」強調「所以也不一定都是假的啦！如果觀眾覺得看起來很像真的，那何不就把它當作是真的呢？」
至於自己是否也能夠在片場達到高潮的部分，吳夢夢則說，現在我已經習慣陌生人的視線，甚至有新來的工作人員會讓她更興奮、敏感，所以她在片場其實蠻常高潮的。（編輯：張嘉哲）