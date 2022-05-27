摩斯店員不忍了！「正確點餐方法」曝：一堆人不會看菜單
摩斯漢堡因為其獨特風味的紅茶以及別家沒有的米漢堡口味，加上時不時都會推出新品，深受老饕們喜愛。不過，近日一位在摩斯漢堡打工的網友就分享自己上班遇到的瑣事，對於自己站櫃檯常常遇到一些客人搞不清楚狀況，拍片特地來教學大家，如何正確在摩斯漢堡「點餐」，掀起討論。
一名摩斯員工在Tik Tok貼出影片表示「上班時真的會被一些客人弄到，每次都有客人搞不清楚套餐要怎麼配，正常的套餐就是雞塊加上紅茶，點起來不就是跟薯條配飲料一樣，如果要換成其他的，也是有ABCDE餐點可以選，對應不同價格做升級，圖片就這麼大，結果很多人都不會看.....然後鬼打牆一直問」。
「另外，摩斯漢堡因為是馬上點馬上現做，所以在點餐當下店員就會利用麥克風將餐點品項傳到後方，讓後方店員可以馬上製作，結果每次都有客人點完之後反悔，這時候就會聽到後方廚房整個暴走」店員無奈的說，OK這些我都承擔，但麻煩大家盡量真的選好要什麼再點。
店員也提到「米漢堡跟一般漢堡外面的皮是不能隨意更換的....海洋珍珠堡不能換成一般漢堡皮，一般漢堡皮做的漢堡也不能換成米漢堡.....而且那樣是能吃嗎？」最後呼籲大家點完餐之後，一定要記得拿走店員給予的號碼牌，否則根本不知道餐點要送到哪裡去。
貼文一出，吸引廣大網友分享討論，也被分享到臉書社團，不少人紛紛回應「抱歉....我就是一直問套餐那個QQ下次會好好看」、「原來反悔點餐會害店員被罵QQ」、「一般漢堡要換米漢堡皮太好笑了吧XD」、「號碼牌不拿走是要怎樣啦哈哈哈！辛苦店員了」、「講真的，請全台速食店店員來分享甘苦談，講都講不完」、「店員+1....真的不懂一直問配餐的到底是怎樣，上面就寫得很清楚啊」、「換漢堡皮那一段我笑出來」。（編輯：張嘉哲）