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童年福利社啥最夯？8年級生點名「1神物」暴動：都被秒殺

▲學生時期最期待莫過於下課到福利社挖寶，裡頭總有各式各樣的美食及玩具。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲學生時期最期待莫過於下課到福利社挖寶，裡頭總有各式各樣的美食及玩具。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 09:41:39

學生時期最期待莫過於下課到福利社挖寶，裡頭總有各式各樣的美食及玩具，對此就有網友好奇問「以前福利社什麼最夯」？貼文曝光立即掀起熱議，大多數人立馬點名「涼麵」，並留言嗨喊：「涼麵跟油飯，第一節一下課如果老師晚一點放人根本買不到！」 

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該名網友昨（26）日在PTT貼文，他以「以前福利社什麼最夯」為題，表示現在的小學生因為沒有福利社很無聊，不過以前的福利社可是有鬥魚、彩色石頭、5元冬瓜茶，甚至還有桑葉可以買，讓他好奇問：「不知道以前福利社什麼東西最夯，有卦嗎？」 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲有網友好奇問「以前福利社什麼最夯」？貼文曝光立即掀起熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友紛紛留言，「5元的紅茶跟冬瓜茶真的很讚」、「冬天喝加熱的鋁罐阿薩姆奶茶」、「肉鬆麵包，最快賣光的」、「小時候都不懂福利社有油飯跟粽子的好」、「20元芋頭粥超好吃」、「以前有20元的滷肉飯加滷蛋還有油豆腐」、「塑膠袋油飯，管狀沙士冰」、「5元小熊餅乾跟10元巧克力麵包」。 

不過，多數網友都點名「涼麵」才是最夯的產品，「盒裝涼麵」、「可口涼麵每天到貨不會剩」、「涼麵真的夯」、「涼麵醬要喝光」、「涼麵啊廢話」、「涼麵跟油飯，第一節一下課如果老師晚一點放人根本買不到」、「以前涼麵真的超好吃」、「絕對是涼麵」。（編輯：賴禹妡） 

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