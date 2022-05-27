南北粽每年吵不完！「真正霸主」沒懸念 內餡不能沒有它
下週五（6/3）就是端午節，餐桌上絕對少不了的就是粽子，每年「南部粽」還是「北部粽」好吃都要吵一輪，各擁死忠愛好者讓這道千古難題始終未有解答，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「粽子」話題的網路聲量表現，南部粽的聲量略高於北部粽，而Q彈透亮的「鹼粽」排在第三名。但有網友說出老實話，不管什麼粽，「阿嬤包的粽最讚」，這才是最受網友認同的答案！
南部粽及北部粽在烹煮方法、口味上有很大的不同，進一步觀察網友的說法，喜愛「南部粽」的人認為，「絕對是南部粽好吃，清爽不油」、「抱歉，北部粽真的就3D油飯」、「很軟Q、粽葉又超香的」，可以發現不油膩、口感軟Q是許多人喜愛南部粽的主因。而「北部粽」的擁護者則說「南部粽太濕了，好像在吃稀飯欸」、「明明就粒粒分明才好吃」、「北部粽雖然味道重，但香味很夠啊，好吃」。
「鹼粽」、「菜粽」也是許多人討論的品項，有網友說：「剛聽到鹼粽沾蜂蜜覺得好可怕，吃過一口就回不去了」、「端午節熱的要命，來上一個超爽」，大推鹹粽是解熱必備。而關於「菜粽」，網友則提到「加花生粉讚爆」、「還有醬油膏、香菜、蒜泥全加，滿口鹹甜鹹甜的」，鹹甜的口味與特別的醬料搭配，可以說是南部極具特色的粽子之一。
而日前有網友提問「粽子必加的餡料有什麼？」馬上吸引大量回覆，網友們紛紛貼出心目中的必加配料清單，其中鹹食類「香菇」、「蛋黃」、「豬肉」等最常被提及，其中聲量最高的前三名分別為「花生」、「香菇」及「蛋黃」。相關好評回應像是「蛋黃絕對要的，鹹蛋黃超香的」、「豬肉，然後要是三層肉，越肥越好」、「香菇啊，那是靈魂欸」等等。
除此之外，甜食類如「花生」、「栗子」也經常被點名，不過反應十分兩極，有人認為「水煮花生是必備的」、「栗子甜甜的蠻好吃的阿」，而反對的人則說「栗子的口感超不搭」、「花生煮到軟掉我不行」等。由此可以發現，每個人心中的必備餡料各有不同。