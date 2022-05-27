TVBS前主播自爆「剪衣服、潑水」是真的！網驚：這卦太猛
TVBS新聞台25日爆出主播霸凌疑雲，外傳有3位主播聯合霸凌另一位主播，不僅偷剪被害者的衣服，還在她座位潑灑不明液體。不過TVBS澄清霸凌非事實，只是「主播之間的小糾紛，但已處理」。對此，過去也曾是TVBS主播的岑永康就自曝「宮鬥回憶錄」，直言「剪衣服」、「潑水」都是真的，也笑翻許多網友。
岑永康昨（26）日在臉書粉專《岑永康張珮珊窩幸福》以「主播台宮鬥回憶錄」為題發文，表示「對，我承認，當年我跟這位主播搶時段，搶到後來只能一人播一半」，並接著爆料「我有到她辦公桌把她的盆栽『擺正』、也有『剪她衣服』（的線頭）、也有對她桌面『潑』忘情『水』。後來公司震怒，把她調度來做我的夫人，我也虛心認錯，接受懲處，去做她的先生」。
岑永康接著寫下「事後檢討報告」，他指出「太特殊的姓氏真的不能做壞事，如果新聞報導某岑姓男主播、全台唯一、肯定是我」，最後他也在文末懇請線上記者不要再打電話給他們，「離開是非圈多年，真的什麼都不知道」。
貼文一出，笑翻眾人，就連TVBS當家主播夏嘉璐都忍不住留言「居然把娶珮珊寫成懲處?!真的要被懲處了你!!!」，資深媒體人黃暐瀚也留言「這卦太猛，推起來」，還有網友回應「原來你們內鬥過啊XD」，對此，岑永康也開玩笑地回應「纏鬥到今日啊，被判『有妻徒刑』」。（編輯：郭佩蓉）