蝦皮店到店運費突漲價！內行抖出「破解買法」：等於沒漲

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而公告一出，立刻在網路上掀起廣大討論，不少網友紛紛表示「果然還是漲了，不過還是比超商便宜啦！繼續爽用」、「他們收29元還是沒賺錢吧！擴店速度這麼快，也比超商便宜」、「29還可以接受吧，還是比超商便宜一半」、「免運券還是能用啊，不就等於沒漲嗎？」、「......根本沒漲好嗎，免運券送這麼多」、「只覺得大家不要一直想要花低價錢體驗高品質服務好不好，都已經這麼低價了」。
而也有內行網友透露其實這一波調漲，對於多數消費者來說可以是「根本沒漲」，「仔細看一下蝦皮的APP，每天都有領不完的免運券，現在週週送七張滿99元免運券，爽買」、「沒在用蝦皮的人才會抱怨，免運券一堆根本用不完，哪輪的到你付29元」、「還是繼續用蝦皮店到店啊，我的免運券都還沒用完，每週有7張，全用光的是多會買？」
而《NOWnews》記者也實際前往蝦皮購物APP查看，發現真的有所謂「領券享免運專區」，每週一都可以到活動頁面領取七張免運券，只要消費滿99元就能夠使用，相當划算，也就是說這波運費雖然漲價，但是消費者如果能妥善運用每週蝦皮發放的免運券，等於完全不受影響，也難怪不少內行網友根本無感，直言「還是繼續使用蝦皮店到店網購」。（編輯：張嘉哲）