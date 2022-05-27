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蝦皮店到店運費突漲價！內行抖出「破解買法」：等於沒漲

▲從去年10月開始，蝦皮就推出「蝦皮店到店」，並且火速在全台拓店，推出後深受大眾好評。（圖／攝影師王建鑫提供）
▲從去年10月開始，蝦皮就推出「蝦皮店到店」，並且火速在全台拓店，推出後深受大眾好評。（圖／攝影師王建鑫提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 10:56:00

蝦皮網購平台在現今可以說是時下最多人使用的APP，由於敢給優惠、商品折扣不斷，成為許多人網購的首選之處，而從去年10月開始，蝦皮就推出「蝦皮店到店」，並且火速在全台拓店，提供民眾直接能以低價的運費，在住家附近的蝦皮店到店分店選擇取貨地點，推出後大受好評。而近日，就有網友發現「蝦皮店到店運費漲價了！」掀起熱烈迴響。

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蝦皮在25日發出公告表示「感謝您一直以來對蝦皮店到店的支持與愛護，為了提供更卓越的服務，自2022年6月7日起，蝦皮店到店門市運費優惠將調整為新台幣$29元，買家使用蝦皮店到店仍可使用，享有滿額的免運優惠」意即原本購物後選擇蝦皮店到店取貨的運費$19元將調漲到$29元，從下個月7日起實施。

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▲蝦皮店到店日前公告運費即將調漲。（圖/蝦皮購物APP）
而公告一出，立刻在網路上掀起廣大討論，不少網友紛紛表示「果然還是漲了，不過還是比超商便宜啦！繼續爽用」、「他們收29元還是沒賺錢吧！擴店速度這麼快，也比超商便宜」、「29還可以接受吧，還是比超商便宜一半」、「免運券還是能用啊，不就等於沒漲嗎？」、「......根本沒漲好嗎，免運券送這麼多」、「只覺得大家不要一直想要花低價錢體驗高品質服務好不好，都已經這麼低價了」。

而也有內行網友透露其實這一波調漲，對於多數消費者來說可以是「根本沒漲」，「仔細看一下蝦皮的APP，每天都有領不完的免運券，現在週週送七張滿99元免運券，爽買」、「沒在用蝦皮的人才會抱怨，免運券一堆根本用不完，哪輪的到你付29元」、「還是繼續用蝦皮店到店啊，我的免運券都還沒用完，每週有7張，全用光的是多會買？」

而《NOWnews》記者也實際前往蝦皮購物APP查看，發現真的有所謂「領券享免運專區」，每週一都可以到活動頁面領取七張免運券，只要消費滿99元就能夠使用，相當划算，也就是說這波運費雖然漲價，但是消費者如果能妥善運用每週蝦皮發放的免運券，等於完全不受影響，也難怪不少內行網友根本無感，直言「還是繼續使用蝦皮店到店網購」。（編輯：張嘉哲）

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▲內行網友發現蝦皮平常發放的「免運券」根本用不完，對於調漲運費價格無感。（圖/翻攝蝦皮購物APP）

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