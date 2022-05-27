買早餐被坑了！吐司賣40元「只夾1片起司」 餐點照曝光
台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，早上的早餐店選擇也非常多變，不僅有中式、西式等類，許多店家也會依據客人需求製作餐點，不過卻有網友分享，早上買了份要價40元的餐點，怎料拿到手後發現只有「2片吐司」和「1片起司」，照片上傳社團後引起討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，「現在物價上漲的時代真的很可怕，買個早餐也買到一肚子氣，這樣2片吐司加1片起司要40元，別家早餐店同樣價位至少還有一顆蛋」，隨後附上餐點照片，只見圖中，原PO手上確實只有2片吐司夾著起司，再撒上點胡椒。
原PO表示，雖然對價格不滿意，但為了不浪費，最後仍硬著頭皮吃下「貴桑桑」的早餐，網友看完也紛紛回應「這樣40！我這裡的早餐店，鱈魚堡加蛋才45」、「請問老闆是忘記加蛋嗎」、「買了個寂寂寞」、「這些自己買回來做，成本不用10元吧」、「天啊，超級暴利耶」、「這個產品叫什麼？起司切邊吐司」。
此外，也有不少人嘆道，早餐店的餐點真的貴的很有感「現在一杯大冰奶有的要35了」、「起司蛋餅從一開始20，現在也漲到要35，回不去了」、「物價一直飆也不能怪誰，買之前自己多評估吧」、「現在外面吃東西太貴了，好可怕」。（編輯：張志浩）