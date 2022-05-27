他全聯買豆漿聽店員喊「1句」！下秒空氣結凍：真的不用
知名超市「全聯福利中心」裡頭販賣的商品及生鮮食品價格實惠，受到許多主婦的喜愛，不過近日就有網友透露，他去全聯買豆漿時，店員突然說有優惠，問要不要多帶一件，沒想到算完價格後雙方都陷入沈默，讓全場網友笑喊：「跑全聯的另一個好處是⋯預防老人癡呆！」
該名網友今（27）日在臉書「全聯消費經驗老實說」中貼文，他表示去全聯買豆漿，店員結帳時說「現在2瓶特價104元唷！要多買1瓶嗎？」當時他隨口問一句「那一瓶是多少？」沒想到店員就回答一瓶52元，並且越講越小聲，似乎意識到沒有比較便宜，接著兩人之間瀰漫尷尬的氣氛，讓他無奈喊：「蠻無言的！」
貼文一出，網友紛紛留言，「像玩數獨一樣，讓我們數學考試動動腦時間」、「跑全聯的另一個好處是⋯預防老人癡呆」、「有時候買一送一還要扣（福利點數）…以後去全聯記得帶計算機去」、「所以買東西一定要帶腦子出門」、「價格是公司訂的啊…」、「他還自己驗算，好可愛」、「價牌還是自己多瞄兩眼吧」。
另外，也有網友直言，「我之前有也類似經驗，問一個多少結果兩個只便宜0.5元」、「有時候買2件不見得有便宜到，要注意上面的牌價」、「常看到全聯在推銷買多件會比較便宜，但是很多都只便宜一塊錢」、「有時候才便宜一兩塊，我就算了，除非買一送一」、「一切都話術讓人誤以為特別提醒，有便宜的錯覺」。（編輯：賴禹妡）