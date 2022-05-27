妹妹「手機不是iPhone」慘被同學排擠！他愣：什麼年代了

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這時妹妹才跟他說，她一直跟爸媽吵要買哀鳳，「但他們不答應，覺得我妹現在的手機明明就還可以用，所以她才想跟我借雅虎拍賣的資深帳號去標一元競標的哀鳳」，若標到低於市價很多的，她想用自己存下來的零用錢買，「本來我也打算唸她，結果她說著說著就哭了」。
原來是因為妹妹的同學每次都因為她拿安卓手機就嘲笑、言語霸凌她，像是「妳幹嘛不換哀鳳啦」、「妳不用哀鳳每次傳照片都很麻煩耶」 、「哀鳳不是比較好用嗎」、 「齁～妳手機的充電線跟我們不一樣啦」 、「妳的手機要怎麼按啦！好難用喔」、 「不要用XXX的手機拍照啦！用哀鳳拍的比較好看」。
這也讓原PO聽完感到很心疼，「現在高中生的價值觀已經這麼偏差了嗎？會因為自己用哀鳳就去嘲笑別人，難道這些高中生的哀鳳都是自己買的嗎？都什麼年代了還會有用iPhone比較高級、用iPhone才是主流的觀念」？
貼文一出，網友全傻眼，「現在沒拿iPhone、用Mac好像是有罪、跟不上時代的象徵」、「笑死，我一支5000有找的安卓機用了4年還好好的，現在一堆小孩真的價值觀崩壞」、「也太無聊了吧」、「完全不懂現在小孩到底在想什麼，價值觀偏差」。
但也有人認為，「也沒有到排擠那麼嚴重吧…我以為是說些什麼，xxx用安卓家裡一定低收什麼的話。如果只是說傳照片很麻煩，安卓不好用什麼的，我覺得沒有到排擠的程度，好像也沒有嘲笑的成份在」、「覺得妹妹有點玻璃心了，感覺同學說的話其實都是屁話跟實話，就只是偏優越，完全不用在意。可以考慮開導妹妹的心態，用別的態度面對這件事就好（例如表現不在意、甚至自嘲即可）」。（編輯：郭佩蓉）