奶茶貴到哭！「心痛價格」老饕搖頭：以前能買雞排+珍奶
近年物價飛漲，不少販賣民生用品、食物的商家，都紛紛針對商品賣給消費者的價格做出調整，而每次當有新的調漲消息出現時，總會引發各界熱烈討論，且若漲幅過高，甚至有些人就直接選擇放棄購買，對此也有網友表示，現今飲料一杯都要價65元起跳，好奇在過去「65元能買到什麼？」貼文掀起熱議。
原PO在PTT發文指出，最近看到某店家奶茶標榜 「只要」65元，他感慨說道「在我那個年代，手搖飲快可立一杯珍奶15元、雞排25塊、陽春麵25一碗、池上便當卡拉雞口味的50元，就算吃麥當勞算奢侈，但也有送玩具，現在的65元，台北地區買便當可能只能買菜飯，買滷味可能一包麵加一份菜，能買的東西很有限」。
因此他請網友分享，在各自的年代裡，「65元可以買啥呢？」勾起眾人回憶，其中經典的「雞排+珍奶」被許多人點名，「奶雞阿！珍奶+雞排」、「雞排40元、珍珠奶茶25元沒毛病，現在回不去了」、「雞排35元，3塊100」、「雞排+珍奶太懷念，現在可能一杯珍奶，65也都買不起」。
此外，也有其餘網友提到「雞腿便當」、「排骨便當55、雞腿便當65」、「我小時候雙主菜便當65元剛剛好」、「臭豆腐+大腸麵線+15元飲料」、「27個紅豆餅，那年代紅豆餅4個10元」、「兩碗肉羹麵，真心不騙，大概13年前」、「大亨堡+思樂冰+茶葉蛋有找吧」。（編輯：張志浩）