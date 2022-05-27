他進美廉社挖到「極品寶藏」嗨爆！全場羨炸：小資族獲救
美廉社在全台有多家分店，時常會在巷弄內或是社區附近看到，是住戶採買的好地方，對此就有網友分享，他在美廉社買到即期品，價格超級便宜，讓他大讚佛心，貼文曝光後，不少網友也點頭直呼：「美廉社真的是小資族救星呀，買醉也很棒！」
該名網友今（27）日在PTT貼文，他以「美廉社也太便宜了吧」為題，表示他一進美廉社就發現，裡頭有一包市價30幾塊的餅乾只賣7元，且效期還有2個月，讓他興奮直呼：「美廉社是不是很佛心啊？」
貼文一出，許多網友也留言，「前幾天買到11元的ucc咖啡，滿好喝的」、「前幾天也買了9塊錢的寶特瓶生活泡沫綠茶」、「泡麵也會有，買過15元的滿漢大餐」、「教你搭配蝦皮活動券，可以再打1~3折」、「我家附近兩間，一間會給到3折一間只給6折」。
更有網友大讚，「美廉社買酒才對」、「美廉社真的讚」、「美廉社真的是小資族救星呀，買醉也很棒」、「美廉社真的不錯啊」、「多開一點，買酒真的讚」、「常常會買到便宜好喝的紅酒」、「即期品真的優惠XD」、「美廉社的即期品才是真的即期品，常常打到三折，其他賣場超市的即期品常常才打五折以上」。（編輯：賴禹妡）