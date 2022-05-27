COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大賣場吹電風扇超爽！他買回愣爆：變不涼　真實原因曝光

▲電風扇可以說人人家中必備的家電之一，每到夏天炎熱天氣時，搭配冷氣吹非常消暑。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲電風扇可以說人人家中必備的家電之一，每到夏天炎熱天氣時，搭配冷氣吹非常消暑。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 14:38:52

大賣場不僅提供許多新鮮的生食以及蔬果，還有許多日常用品都能一次買足，成為不少人愛逛的商場之一，其中像是3C、家電類為了讓消費者更能實際體驗，通常都會打開開關直接擺放，例如電視、電扇、手機等等。近日，就有網友討論「有人發現大賣場電風扇怪怪的嗎？」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「每次去逛大賣場的時候，試吹電風扇都覺得好涼喔！結果心動買回家之後發現就不涼了.....到底是為什麼？」

▲男網友不解為何電風扇價差這麼大。（示意圖／取自unsplash）
▲網友發現大賣場試吹電風扇時都非常涼，但自己買回家之後吹起來就沒那麼涼。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「涼席也是啊，大賣場的都比較涼，回到家不開冷氣的話涼席就變常溫了…」、「大賣場的電風扇會涼是因為他有開冷氣，你拿回家沒涼是你沒開冷氣」、「笑瘋我了，我以前也有這個疑問XD後來才知道是因為冷氣啦！」、「賣場涼的是冷氣不是電風扇啦XD」、「賣場冷氣全開，任何品牌的電扇都可以很涼啦！」

原來，大家在試吹時，都忽略了其實大賣場內的冷氣是全開狀態，搭配電風扇吹起來一定比平常未開冷氣的家中還要更涼，因此冷氣+電扇的吹法也一直都是許多人度過夏天酷暑的絕招，不過這也讓不少人笑虧表示「哭了！開冷氣下去錢包都在哭」、「電扇299，冷氣電費2990啦！賣場配置是這樣」、「不會啦！買回家心就涼了，怎會不涼」、「真的要笑死，錢包痛哭中」。（編輯：張嘉哲）

摩斯店員不忍了！「正確點餐方法」曝：一堆人不會看菜單

蝦皮店到店運費突漲價！內行抖出「破解買法」：等於沒漲

6300元剪髮終局！網點「1關鍵」撐起新造型　紀卜心認了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀