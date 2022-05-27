大賣場吹電風扇超爽！他買回愣爆：變不涼 真實原因曝光
大賣場不僅提供許多新鮮的生食以及蔬果，還有許多日常用品都能一次買足，成為不少人愛逛的商場之一，其中像是3C、家電類為了讓消費者更能實際體驗，通常都會打開開關直接擺放，例如電視、電扇、手機等等。近日，就有網友討論「有人發現大賣場電風扇怪怪的嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「每次去逛大賣場的時候，試吹電風扇都覺得好涼喔！結果心動買回家之後發現就不涼了.....到底是為什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「涼席也是啊，大賣場的都比較涼，回到家不開冷氣的話涼席就變常溫了…」、「大賣場的電風扇會涼是因為他有開冷氣，你拿回家沒涼是你沒開冷氣」、「笑瘋我了，我以前也有這個疑問XD後來才知道是因為冷氣啦！」、「賣場涼的是冷氣不是電風扇啦XD」、「賣場冷氣全開，任何品牌的電扇都可以很涼啦！」
原來，大家在試吹時，都忽略了其實大賣場內的冷氣是全開狀態，搭配電風扇吹起來一定比平常未開冷氣的家中還要更涼，因此冷氣+電扇的吹法也一直都是許多人度過夏天酷暑的絕招，不過這也讓不少人笑虧表示「哭了！開冷氣下去錢包都在哭」、「電扇299，冷氣電費2990啦！賣場配置是這樣」、「不會啦！買回家心就涼了，怎會不涼」、「真的要笑死，錢包痛哭中」。（編輯：張嘉哲）