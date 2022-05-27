萊爾富為何歷久不衰？「2神級優勢」網全點頭：不是取貨
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；不過，就有網友好奇「為何萊爾富歷久不衰」，不知它的優勢到底是什麼，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在PTT以「萊爾富的優勢到底是什麼？」為題發文，表示方便就選7-11，東西好吃選全家，免運、打折選OK，「所以萊爾富到底有什麼用？就連玩惜福食品乞丐超人也東西很少輸別人一大截，感覺他都開在那種沒人要開的地方，撿其他家不要的客人，萊爾富的強項是什麼」？
貼文一出，開在「工業區」與「偏僻社區」受到最多網友提及，認為是萊爾富的最強優勢，「工業區跟偏僻社區」、「工業區標配了」、「工業區啊」、「偏僻地區呀，我家這就有一間，很溫馨」、「偏僻的地方常常會有一家，明明附近啥都沒有」、「可以進營區營業」、「工業區入口門面」、「工業區」。
但也有網友認為，「只剩下送貨的功能」、「沒有ok的地方，只能選萊爾富」、「麻婆豆腐超好吃」、「取貨、atm」、「認真回ATM」、「光是ATM通路就能綁住一家金控爸爸了，這也是當年被收購的原因」、「本體是貨物集散地阿。零售業只是附屬」、「茶葉蛋贏711所長」、「萊爾富美式咖啡我自己喝起來比7-11或全家都要順口。然後就是蝦皮免運優惠吧」。（編輯：郭佩蓉）