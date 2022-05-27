加重罰金！移民署籲勿郵寄豬肉製品入境

近期郵政及檢疫機關多次自國際郵包查獲並檢出含有非洲豬瘟病毒之肉製品，鑑於國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，農委會日前除新增尼泊爾為近3年發生非洲豬瘟國家，並公告違規郵包裁罰新措施，自111年5月20日起，首次經查獲確認，將處郵包收件人罰鍰新台幣20萬元，第2次以上則重罰新台幣100萬元。
逢年過節，新住民及移工因思鄉情懷，經常透過郵包及快遞寄送家鄉食品及食材來台，今非洲豬瘟疫情持續肆虐世界各地，亞洲地區僅有日本及我國未淪為豬瘟疫區，為守護我國國產豬肉，移民署於端午節前夕，持續透過多元管道以多語方式，向新住民及移工朋友宣導提醒，自泰國、越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等非洲豬瘟疫區，攜帶、郵寄（快遞）應景肉品或含肉類加工食品來臺，除了寄件人有相關罰則以外，現在收件人也會視違規次數裁罰新臺幣20萬元或100萬元，移民署呼籲新住民及移工，勸導家鄉親友，不要郵寄含有肉類製品的端午節應景食品入境，以免被重罰而破壞美好的過節氣氛。移民署協助相關機關查察非洲豬瘟，去（110）年已累計查獲來源不明豬肉或肉製品128件，重約1,252公斤，其中有7件驗出非洲豬瘟病毒陽性，今年將持續透過網路社群、外來人口LINE群組等多元管道，以多國語言加強宣導違規郵包裁罰新措施。
適逢端午佳節前夕，為防堵非洲豬瘟疫情乘勢入侵，移民署再次提醒新住民及移工朋友，千萬不要因為想念家鄉味，以郵包或快遞自國外寄送豬肉及豬肉製品入境，以免受罰，誤觸法網而付出高額罰款。