築間幸福鍋物、燒肉Smile進駐高雄岡山樂購廣場創佳績
看好高雄市場，築間餐飲集團不畏疫情大舉進駐高雄，旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」正式於岡山樂購廣場開幕。築間餐飲集團表示，燒肉Smile 26日開幕首日業績全台居冠，單日業績高達16萬，而築間用餐時段也是座無虛席，期待熱潮持續。特別的是，兩家店的營業時間是從上午11點至凌晨4點，讓上班族、家庭客群、夜貓子，更能隨心選擇用餐時段。
深受年輕族群喜愛的個人燒肉品牌「燒肉Smile」提供23款個人燒肉套餐，主食有板腱牛、豚梅花、頂級的A5和牛、Prime 牛小排及伊比利豬等多種豪華經典肉品，還有雞胇、雞松阪、烏骨雞等少見食材供單點。套餐牛或豚五花搭配雞肉或鱸魚雙拼320+10%元起；「海鮮盛合套餐」（600+10%元）多達8種海鮮食材，圓鱈、干貝、北寄貝、小鮑魚、鮮蝦、小花枝、小章魚、鱸魚菲力；另一款人氣套餐「Smile盛合套餐」（650+10%元）則有牛、雞、豬、海鮮等海陸食材一次滿足。
燒肉Smile所有套餐均含越光米飯、野菜或沙拉、韓式泡菜及海老味噌湯，還加碼只要單人消費滿 400 元，即可免費將越光米飯升級為蔥花玉子拌飯或蔥油拌飯。開幕活動規劃凡於燒肉Smile岡山樂購廣場門店消費，打卡分享（IG/FB/GOOGLE擇一），即享優惠巨無霸草蝦79元加價購或50元厚切板腱牛排/厚切梅花豚排（兩選一）。
「築間幸福鍋物」提供14種經典湯底，31種肉品主食，蔬食、火鍋料、冰淇淋及飲料則是自助吧無限取用。店內推出每日限量的「日本A5和牛鍋」，還有澳洲M9+及美國見島霜降和牛鍋等四款和牛肉品，價格530-1,580元（服務費一成另加）。其中「龍王鍋」更是激推必點套餐，包含北海道大干貝、生蠔、巨無霸草蝦、鮑魚、軟絲、鱸魚、鯛魚、鮭魚、蛤蜊、鮮蚵等12種海鮮，還搭配沙朗牛、松阪豬、嫩羊肩，肉品三擇一，豐富的海陸內容一次滿足。