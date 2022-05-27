性感妹「胸前卡2條」吃涼麵！原味秒變辣味 火辣IG瘋傳
網路上非常容易挖掘到正妹素人，也經常因為一些奇特裝扮以及舉動，吸引到大批網友眼球，像是在「PTT表特版」或者「臉書爆系社團」中都常常有網友分享美女照片，掀起熱議。近日，就有網友分享一位辣妹吃涼麵的照片，超惹火的造型，讓不少網友笑虧「沒看到老闆頭都低低的？」、「原味涼麵變成辣味了」引起廣大迴響。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「好久沒有吃涼麵了.....」只見貼出的照片，一名穿著性感的正妹正要品嚐桌面上的涼麵，仔細看上衣，是一套黑色蕾絲的戰袍，且因為衣服設計獨特，剛好有兩條線卡在事業線中間，在店內可以說是相當吸睛的存在。
貼文一出，網友紛紛回應「那個....是哪一間涼麵店啊」、「老闆都不知道眼睛要看哪了」、「我只想問這件哪裡買，好好看喔」、「原味涼麵都被妳吃成辣味了啦！」、「沒看到老闆頭低低的都不敢抬頭啦！太辣了」、「跪求本尊啦」、「原來吃涼麵是為了降溫吧，羨慕對面友人」、「真的有夠漂亮，身材又超好欸」。
而也有眼尖網友一眼就認出該辣妹本尊，是一位JKF女郎，名為「謝立琪（Kiki）」IG追蹤有高達66.8萬，過去曾經因在雙十節曬出國旗比基尼照造成討論，畢業於台北藝術大學美術系，擁有校花級甜美臉蛋以及魔鬼身材，IG上幾乎都是大尺度的照片分享，人氣相當高。而Kiki也在IG透露自己就是一個吃貨，在精選動態中，也可以看到她常常推薦的餐廳，這張涼麵照也在北部美食推薦系列其中，意外被轉發再度掀起話題。（編輯：張嘉哲）