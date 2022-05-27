幫客人買袋子是義務？外送員怒嗆「1觀念」：拜託搞清楚
外送平台的興起，給予了不少人一個工作和賺外快的機會，不過對於外送員來說，當客人點了許多餐點卻又「不買袋子」時，肯定是感到痛苦萬分，不過就有一名網友分享，就算客人餐點只有一樣，他都會自掏腰包買塑膠袋，並把發票存在載具裡，終於也中了500元的雲端獎，讓他直呼「回本了」，不過許多同行看完卻紛紛搖頭。
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文提及，「看到很多司機都不願意給客人買袋子，我就分享我送餐時，給客人買袋子中發票的經歷」，他表示，自己接單時會幫客人買袋子，除了商品提取與交付給客人方便之外，也可以維持衛生，長期下來雖然多一筆花費，但原PO並不在乎。
原PO表示，「購買袋子後，我都會將發票存載具，增加中雲端獎的機率，目前累積中2張共700元的發票，去年中一次在麥當勞買2元袋子的200元發票，第2次則是在今年1、2月等單期間，意外接到的一張單，幫客人商品買袋子後，中500元雲端發票獎，可謂給客人買袋子的錢，都回本了」。
貼文曝光後，網友留言「買個袋子就會中獎耶！真幸運」、「我運氣比較好，我單月中1400，3張都是幫客人買袋子的」、「我也中過，那次是真的太多拿不動，幫買袋子」。
不過也有同行直言，「轉個念頭是不錯，但是還是該讓客人知道，這是我們應該付費的，不是店家更不是外送員該負擔的」、「買袋子不是外送員的義務！你中發票純粹只是運氣好」、「說真的這樣做只會養成一堆奧客」、「當客人拿到越來越多外送員送的袋子後，他就會更理所當然的認為，這是應該的」、「不是中獎的問題，是客人自己本來就該買，不是外送員要幫他出的，別造成惡性循環」。（編輯：張志浩）