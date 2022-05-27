她面試被主管「車輪戰」羞辱！內行揭暗黑真相：人資在搞
在求職路上，面試絕對是能否獲得工作的重要環節之一，公司主管不僅能藉此了解求職者，還能透過各式提問試探對方的能力和個性，不過卻有網友分享，自己面試時，對方公司的面試官竟然一個個如「車輪戰」般，到她的面前重複自己不符合他們需求，讓他感覺被羞辱，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文指出，「最近在找工作，或多或少會被公司邀約過去面試，因此在接收到人資電話、敲定時間後，當天過去也都是準時的」，不過在面試時，原PO前段就已明確的聽出對方覺得自己不符合應徵條件，當下她覺得，「那就走走過場，寫寫基本的資料，他們也就不想多說啥的會早點放我走人，所以我人也就客客氣氣的」。
怎料後續過程中，公司人員一直在重複強調，原PO不符合他們需求，而且絲毫沒有要結束面談的意思，「中間面試陸續一直有人敲門進來打斷，連面試官也一直陸續進來，然後一個比一個口德還不好，不斷重複不符合他們職務的需求，但又不結束面試， 真心覺得竟然一開始認為不符合就該打斷，他們人資是不是不專業啊？不符合還要打電話來邀約人去面試是怎樣？」
貼文一出，網友們紛紛回應「之前面試時也有發生這樣的事情，面試結束後，直接打給總公司投訴」、「人資在做業績啊，你去了就是被他賺了」、「多少會遇到這種情況，只能說找工作運氣也很重要，遇到什麼樣的人資根本不能預測」、「很爛的人資就會隨便找人，或是有擦邊就邀約」、「人資在搞啦，但羞辱人的面試官也真的很糟」。（編輯：張志浩）