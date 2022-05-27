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台灣年喝28.5億杯！中美洲男模開箱冠軍咖啡產地

▲文化總會在今年「福爾摩沙進香團」計畫中，特別邀請來自我國中美洲友邦宏都拉斯男模費南多帕瑪（Fernando Palma Hn）探訪台灣的咖啡產業及品嚐文化。（圖／文化總會提供）
▲文化總會在今年「福爾摩沙進香團」計畫中，特別邀請來自我國中美洲友邦宏都拉斯男模費南多帕瑪（Fernando Palma Hn）探訪台灣的咖啡產業及品嚐文化。（圖／文化總會提供）

記者許若茵／台北報導

2022-05-27 16:55:36

台灣一年喝掉28.5億杯咖啡，藉此，文化總會在今年「福爾摩沙進香團」計畫中，特別邀請來自我國中美洲友邦宏都拉斯男模費南多帕瑪（Fernando Palma Hn）走遍台灣北中南各地，探訪台灣的咖啡產業及品嚐文化。費南多透露，他的祖父家就在種植咖啡，但兩國喝咖啡的文化很不同，台灣年輕人很愛喝咖啡，他自己是來台灣後才在同儕影響下開始喝咖啡。

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為了讓世界更認識台灣之美，文化總會今年推出「福爾摩沙進香團」計畫，邀請8國知名網紅走訪各地風土民情，以系列影片「開箱台灣」向國際宣傳。

文總指出，「福爾摩沙進香團」（Formosa Pilgrimage）Vlog系列影片將播出8集，分別由8位旅居台灣的外籍朋友擔任領旗人，以接領「文化進香」的任務指引探索體驗台灣的在地文化故事。影片採自然語發音，並搭配漢英字幕，可讓對台灣有興趣的海外朋友跟著領旗人深入認識台灣，台灣也透過8位國際親善大使，把在地故事傳達給世界。

今（27）日傍晚首播的第2集領旗人是費南多，他2015年自宏都拉斯來台，2017年取得元智大學工業工程與管理碩士學位後，以演藝、模特兒等職業留台。今年29歲的他坦言，家鄉的電視經常報導台灣捐款、蓋醫院，「我就在想到底是什麼地方對我們這麼好！」但大多人分不清台灣與中國的區別，因此希望能在宏國人的心目中創造更好的「台灣印象」。

台灣在日治時期曾是東亞最大咖啡豆產地，雲林斗六當時甚至擁有全亞洲最大的咖啡處理廠。後來咖啡種植雖漸式微，但近年台灣人熱衷喝咖啡，在全球精品豆消費能力高，更躋身精品豆種植實力的新星。據統計，台灣每年要喝掉28.5億杯咖啡，每天就要喝掉78萬杯，而咖啡館的密度還是全球最高。

來自同樣是咖啡重要產地的國家，費南多這次走訪北中南，先是到北市中山堂附近擁有四十多年歷史的老牌名店「上上咖啡」，探訪堅持虹吸式手煮咖啡、保留咖啡最佳風味的經營理念；亦赴高雄「艾奇諾珈琲工坊」拜訪台灣第一位取得SCAE CDP認證的世界冠軍咖啡烘焙師黃柏勳；更親自登上阿里山的「鄒築園」，找到有「阿里山咖啡王子」之稱的方政倫，訪問這位咖啡界的冠軍級人物、帶領的阿里山咖啡走向國際舞台的推手。

費南多也在台北的「Tzubi Coffee」，拜訪了咖啡界知名的拉花藝術家林奐並體驗拉花；另外也走訪「GABEE.」咖啡店，瞭解該團隊如何在5年內贏得了台灣5座冠軍及2座亞軍，相關精彩內容及有趣的互動，都可以透過影片欣賞。

文總指出，本集影片將在今日下午17時30分在文化總會的facebook專頁、YouTube頻道、instagram及Twitter等平台上架，並陸續由領旗人、觀光、文化及涉外交流事務的機關機構等部門分享影片，提高影片對國際旅客及對台灣有興趣的國際朋友的擴散性，也歡迎國人透過其他國籍旅客的角度，重新探索台灣的土地和人文風情。

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