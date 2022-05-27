蝦皮驚見「國中會考筆記」爽賺700萬！眾跪了：商業鬼才
國中會考才剛落幕，許多學生仍會留下親筆製作的筆記本備戰，或是轉讓給其他考生。不過，近日就有網友發現，疑似北一女的高中生就在蝦皮購物上販賣要價2600元的「國中會考筆記」，而且已售出2653份，算下來大約進帳689萬元，引起全場熱議。
臉書社團「爆廢公社」，有網友在蝦皮購物拍賣網站上發現「北一女-國中會考筆記-全科（彩色影印）108年改版」的物件，而且一組竟然要價2600元，不僅擁有4.9顆星好評，更已經售出2653份。
這讓原PO忍不住直呼，「真不虧是北一女的學生，這麼有商業頭腦，一套筆記竟然能賣2600，還兩千人購買，商業鬼才」。
網友紛紛看傻，「姐賣的是北一女的傲氣」、「賣了六百多萬，我不太相信耶」、「買的不是筆記，是淡淡的香氣」、「智商稅」；但不少人直言，「實用的話我也會買」、「如果筆記做的很好兩千元還好吧，人家花時間整理的」、「有幫助的話其實很不錯阿，真的不是人人都會整理重點」、「讀書的這本就跟葵花寶典一樣」。
經《NOWnews》查詢後發現，該名來自新北市土城區的賣家，在蝦皮賣場上非常熱門，雖然已經不見一組2600元的全科國中會考筆記，但國中每一個重要科目應有盡有，售價600至300元不等，而且從照片看來，筆記療癒又詳細，加起來至少售出超過萬位買家，光是歷史筆記就賺了84萬，獲利相當可怕。（編輯：詹鎰睿）