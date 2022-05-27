台南美食非最頂？當地人點「1類別」輸慘台北：順位問題
台南美食之都的美譽，受到多數台灣民眾認同，但近日有網友好奇發起討論，台南美食真的有贏過台北嗎？雖有不少人表示認同，卻意外地也有民眾認為，台南在地小吃完勝其它縣市，但餐廳類的還是台北最強，貼文引發熱烈討論。
根據原PO於《PTT》好奇發問「台南食物真的屌打台北嗎？」，他分享自己看到外國YouTuber在拍片時，經常直言「台灣美食根本過譽」，但當拍到台南美食時，卻給出了有史以來最高的好評，最後更放話「不是台灣沒有美食，是台北沒有美食」。
該文章引發網友熱議，更有許多人認為，「以平均小吃來看的確屌打，但餐廳沒有」、「台北好吃的就是餐廳跟拉麵啊」、、「台北小吃好吃的比例偏低」、「小吃一般餐廳台南勝，高價位餐廳台北勝」、「平價CP值台南屌打台北，但台灣普遍追求CP值，所以我們大部分人對美食定義已把CP值順位擺很前面」、「我台南人小吃台南真的很強，但要找最頂的，應該還是台北比較多」。
但仍是有相當多人支持，台南美食之都當之無愧，「台南完勝，無疑問」、「客觀說台南真的屌打， CP值真的高很多」、「在台南隨便挑的小吃店就蠻好吃」、「在台南隨便在路邊吃東西，大部分都不雷，蠻厲害的」。 （編輯：鍾怡婷）