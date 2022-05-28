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陽台突冒龜屍「殼寫滿咒文」！他心疼翻肚　驚見真相愣爆

▲一名網友突然在網路上抱怨，自己在陽台突然發現一隻身上佈滿奇怪線條及圖案的烏龜，看起來十分詭異。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）
▲一名網友突然在網路上抱怨，自己在陽台突然發現一隻身上佈滿奇怪線條及圖案的烏龜，看起來十分詭異。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

編輯中心/綜合報導

2022-05-28 10:20:59

「陽台莫名跑出一隻烏龜，身上竟有滿滿不清楚文字」！近日一名網友突然在網路上抱怨，自己在陽台突然發現一隻身上佈滿奇怪線條及圖案的烏龜，看起來十分詭異，且四周圍繞蒼蠅，讓他感到非常害怕，沒想到當他鼓起勇氣將烏龜翻肚，卻驚覺原來那只是一塊磁鐵，忍不住笑罵：「到底誰家磁鐵丟到我家陽台啦！」 

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粉專「爆料公社一日小編」26日在臉書發出一則貼文，只見有名網友表示，他家的陽台莫名跑出一隻烏龜，且上頭還佈滿著白色線條、圖案及英文字母，四周還圍繞許多蒼蠅，「對烏龜灑水沒有動靜，似乎死掉了」，讓他崩潰喊：「請問那些莫名文字是咒文嗎？可以拿去丟掉嗎？」 

▲（圖／翻攝自爆料公社一日小編）
▲原PO鼓起勇氣將烏龜翻肚，卻驚覺原來那只是一塊磁鐵。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）
貼文一出，網友紛紛留言，「肚子翻過來看看」、「假的吧，前肢是海龜後是陸龜」、「這是海龜吧？」而原PO沒過一會便在貼文留言處更新，指出自己鼓起勇氣將烏龜翻肚後，發現原來那只是一塊磁鐵，傻眼直呼：「到底誰家磁鐵丟到我家陽台啦，嚇死我了！」 

結局讓網友搖頭嘆，「所以蒼蠅是家裡的垃圾招來的囉」、「磁鐵吸蒼蠅？」、「甲骨文，要問博物館」、「智力堪憂啊」，還有網友認出龜殼上的英文字是「Sabah」，「這就沙巴紀念品啊」、「這是馬來西亞沙巴當地賣的紀念品吧」。（編輯：賴禹妡） 

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