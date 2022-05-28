「很多孩子走了」爆陰謀論！19粉專同時發文　名單全公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
「群聚發布相同內容貼文，並分享內容農場連結的這些臉書粉專，真的有人在看，這25則『很多孩子走了！』貼文，截稿前至少共獲得7,363互動、321次分享，也有1,235則留言加入討論」台灣資訊環境研究中心也發現，這些粉專也跟上了粉專經營的潮流，知道貼文要用短文搭配背景，而且連結不能放在貼文內文，而要放在留言。民進黨桃園市前議員王浩宇，也在臉書轉發IROG的內容，質疑「集體發文」的情況，掀起討論。
而對於該貼文爭議，郭彥均也刪文道歉，表示「25日早上自己和醫護朋友先是文字對話，後來因文字傳達太慢就直接通話，對方希望他可以寫一篇文章，呼籲大家如果有去醫療院所的朋友，可以善待醫療人員，不要帶有情緒或是口出惡言之類的狀況發生，她們真的很辛苦，很累也冒著很大風險在為大家服務，當下我也覺得是應該的，持續有追蹤我的朋友，應該也看過我發過類似相關的文章，所以我就順手寫了文字發出去」。
郭彥均強調「她想跟我形容的是現在醫療的狀況，希望我來呼籲善待醫療而已，而截圖中轉達的數字指的就是指揮中心公布的數字，因為這樣私下的對話卻造成很多人的恐慌，也解讀成好像有更多隱匿數字這樣的誤會，我真的很抱歉！」
而對於「很多孩子走了！」貼文風波，行政院長蘇貞昌今（28）日出席全國文化會議前受訪表示，這種不實謠言內容相近類似，有很明顯的操作痕跡，非常不法、不宜，也對辛苦的防疫工作不尊重，並引起社會恐慌，將加以咎責、查辦，也呼籲國人不要亂傳未經查證的假消息。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。