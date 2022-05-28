兒子沒錢付聘金！單親辣媽穿低胸衝了 「拿下女友爸爸」
男女論及婚嫁時，男方難免都會依照習俗給予聘金的狀況，不過，大陸一名年輕辣媽可就鬼才了！決定「捨身成全兒子的幸福」，打算把同樣是單身家庭的女方父親追到手，以此拿到更高聘金，這樣兒子就可以順利結婚，隨後將計畫發上抖音平台，引發廣大迴響。
綜合陸媒報導，一名辣媽的兒子與女友感情穩定，預計要計劃結婚，結果女方父親開出16.6萬人民幣（約新台幣73萬元）的聘金，讓身為單親家庭的他們負擔不起，但兒子仍堅持表示「非她不娶」。
隨後這名辣媽便表示「不要老臉了」，決定泡到同樣是單身家庭的女方父親，再向對方索討18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）的聘金。她解釋，自己為了照顧兒子一直沒有再嫁，沒想到兒子的婚姻會卡在聘金上，只好進行「沒當婆婆，先當後母」的娶親計畫，並且換上一身勁裝，桃紅色低胸上衣和黑色緊身褲，手持一個名牌包，加上保養得宜，完美曲線相當吸睛。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「支持辣媽啊！加油」、「幹得漂亮，冰雪聰明」、「正所謂肥水不落外人田！辣媽加油」、「辣媽衝一波了！追到要跟我們說喔！」；不過也有網友不以為意，認為只不過是抖音上拍片題材「根本是在炒話題，真有這回事的話，記得放上跟女方爸爸的合影」、「先把兒子跟女友合照放上吧，蹭流量蹭這麼扯的故事」。（編輯：張嘉哲）