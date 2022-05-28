下雨送餐客人給小費！外送員「怕爆不敢收」 背後原因曝
外送美食的服務越來越普及，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，不過近日卻有民眾分享，她將「小費」和餐點金額一同放入袋子內，讓無接觸送餐的外送員能夠自己拿取，但對方最後卻將小費留在原地，讓她驚呼「太老實了吧」。
原PO在臉書社團「外送員奇聞怪事」發文表示，某天下大雨，自己透過平台叫了250元的外送，為了體恤外送員還要送上樓的辛勞，她便將20元小費，與餐點費用一同放入取餐袋子中，並留下紙條備註「裡面的都你的」，怎料當她再次出門拿餐時，卻發現20元小費並未被拿走，她不禁說道「小哥，你也太老實了吧，就只拿了250...你這樣我小費要給誰」。
貼文一出引發熱議，不少網友紛紛留言「這外送員人也太好」、「20元他不要的話，我收」、「版主好貼心，下雨天跑單真的很辛苦」、「我剛剛叫外送放300說不用找，結果他還是找錢了」、「小費我都直接交給外送員，會比較保險」。
此外，也有內行解釋「外送員懂得保護自己，備註沒說是小費，那樣子拿比較不會出事」、「沒告知多的是小費，只拿該拿的正常」、「你沒有說要給小費基本外送員都不敢多拿唷」、「沒明說不敢拿，以為客人記錯價錢，怕事後回報多收錢，除非上面寫『多的是小費』才會」、「不敢拿啊，怕有心人士回報超收」。（編輯：張志浩）