顏值激戰福原愛！新桌球女神爆紅 「私下反差辣照」瘋傳
談到桌球女神，在台灣最火紅的莫過於從日本嫁給台灣選手江宏傑的台灣媳婦福原愛，不過兩人在去年宣布離婚，讓不少粉絲深感可惜。然而，就有網友近日在PTT表特版分享，一名女子在全大運桌球單打獲得銅牌的正妹選手，貼文發出之後，讓不少網友驚呼顏值超高，並且神出私下辣照，引起討論。
有網友近日在PTT貼文指出「全大運桌球女單銅牌」並且貼出一系列的照片，一名馬尾正妹在場上揮灑汗水的比賽照，看起來架勢十足，不論正手或是反手拍都難不倒，仙氣爆棚的她，受到不少網友讚賞「根本超越福原愛！太正整個戀愛」、「戀愛了啦！怎麼連比賽都這麼正」，直接被封「新一代桌球女神」。
隨後，也有網友立刻神出該正妹IG，是一位名為「張琬清」的女子，IG擁有兩萬人追蹤，除了分享日常生活之外，也有網友發現張琬清也曾在社群上分享海灘上的比基尼照，照片中可見她跪坐在沙灘上，穿上白色比基尼，一系列的辣照展現傲人上圍，好身材一覽無遺，相當吸睛。
而對於全大運奪得銅牌，張琬清日前也分享自己的心得，表示「其實我本人很少發有關我打桌球的內容在IG上，畢竟人外有人天外有天，有這麼多公開組的朋朋在看，簡直就是關公面前耍大刀啊！」坦言當初比賽前其實有發了一個跟大會請假的限動，畢竟原本真的是決定不去，結果收到各路好友的勸說才去參加比賽。結果，最後真的在全大運奪下銅牌，也因為她高顏值的外表意外成為一波話題。（編輯：張嘉哲）