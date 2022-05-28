徐巧芯違停密錄器曝！網挖他「同樣違規」反應　全場讚爆

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只見貼出的影片，是王世堅去年12月中時，自駕一輛BMW在路上，結果行經南京西路與中山北路路口時，停進機車等候車格區，一名機車騎士見狀上前敲窗提醒，沒想到車窗搖下來後，驚見駕駛為台北市議員王世堅，面對騎士的提醒，王世堅立刻說「抱歉抱歉」，但神情略微尷尬，揮手示意後就搖上車窗，並將後照鏡收起，讓騎士通行。事後也接受員警開單，出面道歉表示「我在路口占用到，也被警察的監視器看到，我也自然會被開單，我歷來也從來沒有銷過任何一張單，該被罰就被罰」。
貼文一出，網友紛紛回應「台北市議員只服堅哥，是真男人」、「推世堅，他還收後照鏡讓騎車的好往前XD」、「真的是推爆，有違規就是事實啊，不是政客就可以討價還價欸」、「我重看影片才發現他收後視鏡耶，真的很有禮貌欸」、「敢作敢當，願賭服輸真男人」、「敢做敢當啦！真的是非常服王世堅的態度！」
而對於違規停車風波，徐巧芯今（28）日也出面致歉，表示「對於外界各種檢驗我都接受，也能了解外界看完影片後的所有質疑，包含認為我施壓，但我絕對沒有這個意思，可以聽得出來她的語氣平和，可能是說者無心、聽者有意」她也會檢討自己太多嘴，問了一堆問題造成大家誤會，「我是公眾人物，受到大家公評很合理，各種檢驗我都接受」。（編輯：張嘉哲）