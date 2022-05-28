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徐巧芯違停密錄器曝！網挖他「同樣違規」反應　全場讚爆

▲國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議延燒，北市信義警分局27日晚間公布密錄器，完整對話掀起討論。（圖/NOWnews資料照）
▲國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議延燒，北市信義警分局27日晚間公布密錄器，完整對話掀起討論。（圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-28 13:24:13

國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議延燒，北市信義警分局27日晚間公布密錄器，完整對話流出，其中徐巧芯與員警談話當中，包括主動報出姓名以及「再回去講」等話掀起向員警施壓的爭議。而就有網友看完完整影片後，挖出過去同樣違規過的民進黨台北市議員王世堅影片，掀起熱烈討論。

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一名網友在PTT貼文指出「同樣都是交通違規行為，看看我們人家世堅哥風度好不好？拍片者還只是路人身分敲窗而已，王世堅完全不認識對方，仍然充分以禮相對，真誠愧疚的氣度，令人不禁打從心底佩服，不管今天徐巧芯有沒有要施壓啦，做錯事被逮到，態度還是放低一點好嗎？」

▲台北市議員徐巧芯違停事件延燒，今日親上火線說明。（圖／讀者提供）
▲台北市議員徐巧芯違停事件延燒，今日親上火線說明。（圖／讀者提供）
只見貼出的影片，是王世堅去年12月中時，自駕一輛BMW在路上，結果行經南京西路與中山北路路口時，停進機車等候車格區，一名機車騎士見狀上前敲窗提醒，沒想到車窗搖下來後，驚見駕駛為台北市議員王世堅，面對騎士的提醒，王世堅立刻說「抱歉抱歉」，但神情略微尷尬，揮手示意後就搖上車窗，並將後照鏡收起，讓騎士通行。事後也接受員警開單，出面道歉表示「我在路口占用到，也被警察的監視器看到，我也自然會被開單，我歷來也從來沒有銷過任何一張單，該被罰就被罰」。

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▲王世堅去年底開車違規停在「機車停等區」，被民眾敲窗提醒，急忙連聲道歉。（圖/八卦村/行車紀錄器影片上傳中心）
貼文一出，網友紛紛回應「台北市議員只服堅哥，是真男人」、「推世堅，他還收後照鏡讓騎車的好往前XD」、「真的是推爆，有違規就是事實啊，不是政客就可以討價還價欸」、「我重看影片才發現他收後視鏡耶，真的很有禮貌欸」、「敢作敢當，願賭服輸真男人」、「敢做敢當啦！真的是非常服王世堅的態度！」

而對於違規停車風波，徐巧芯今（28）日也出面致歉，表示「對於外界各種檢驗我都接受，也能了解外界看完影片後的所有質疑，包含認為我施壓，但我絕對沒有這個意思，可以聽得出來她的語氣平和，可能是說者無心、聽者有意」她也會檢討自己太多嘴，問了一堆問題造成大家誤會，「我是公眾人物，受到大家公評很合理，各種檢驗我都接受」。（編輯：張嘉哲）


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