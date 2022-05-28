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台灣最想居住哪縣市？全場秒選「它」狂點頭：根本離不開

▲有網友好奇，若全台灣能任意選擇一個地方居住，首選會是哪一個縣市？貼文一出全場秒選台中。（圖／NOWnews資料照片）
▲有網友好奇，若全台灣能任意選擇一個地方居住，首選會是哪一個縣市？貼文一出全場秒選台中。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-05-28 14:07:59

台灣每個縣市因地理位置不同，都發展出其不同特色，對此就有網友好奇，若全台灣能任意選擇一個地方居住，首選會是哪一個縣市？貼文一出立即掀起一波討論潮，多數網友秒點名台中，並留言狂讚：「全台住過的我覺得，台中」、「便利性為首選，可以的話想住台中」。 

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該名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」中發文，他表示若是不考慮工作地點、照顧父母等因素，全台灣隨意選一個縣市的話，想知道哪個地點會是大家的第一選擇，「全台灣哪個縣市的生活舒適度是妳的首選？」 

▲買房示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO想知道若是不考慮工作地點、照顧父母等因素，全台灣隨意選一個縣市的話，想知道哪個地點會是大家的第一選擇。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言點名，「桃園的青埔，未來的信義區」、「宜蘭，滿滿的人情味」、「住雙北市最優！交通，文化，醫療和居民水平都是全國一流的」、「我喜歡花蓮台東～慢生活的感覺」、「還是喜歡遠離都市生活，花東是最棒的地方」。 

不過，最多人秒指台中是最想居住的地方，「台中就是市區商家都很集中、很方便、也好逛」、「台中長大，有在台北住過幾年，依然還是台中好，這輩子應該不會離開台中，家人跟老公房產也都在台中」、「台中天氣好、路寬廣、店面很大間」、「便利性為首選，可以的話想住台中」、「我選台中，地理位置方便」、「全台住過的我覺得，台中」。（編輯：賴禹妡）

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