好市多如何稱霸全球？他揭背後「商業秘密」：靠它賺飽飽

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至於好市多為何讓人常常「只是想買個衛生紙，卻每次都買了一堆東西回家？」啾啾鞋則說道，他們將賣場內商品分為3/4的「觸發性商品」（例如衛生紙等日常用品），以及1/4的「誘惑性商品」（例如限時限量產品），創造出「順便買一買」的急迫感。
此外，在商場設計上，鮮少放置指引牌，希望顧客購物時能有「尋寶」的感覺，去意外碰見誘惑性商品，商品成列上，一進門一定會先看見電視、家電、3C等誘惑性商品，而各種日常用品、生鮮食品都塞在最裡面，確保顧客逛完賣場。
啾啾鞋也解釋，其實好市多這種「壓低價格」的銷售方式，顧客購買商品本身是沒賺多少錢的，從2021全年營收1959億，但淨率卻只有50億的數據就能得知，而他們的主要收入還是靠著收會員費，提供會員「如找到CP值最高的商品」的這項「服務」來賺錢，因此好市多才會出現許多如配眼鏡、助聽器等服務，讓賣場與顧客生活綁在一起，吸引民眾成為忠實會員。
最後啾啾鞋也提出好市多的缺點，例如「商品份量過多，小家庭難以消化」，以及「結帳動線混亂」，都是他曾遭遇的難題，影片一出，網友紛紛留言「終於出Costco的介紹影片了」、「感謝啾啾鞋解開我多年疑惑」、「影片題材好棒」、「最可怕的真的是結帳了」、「份量真的是一大問題，但也沒辦法」。
此外，也有網友在留言區補充，「啾啾鞋應該順便講一下Costco當初來台灣的慘況，第一家是在高雄市前鎮區的中華店，剛進來台灣時前幾年是慘賠的，回報到美國總公司都表示沒遇過這種情形，當初的台灣人無法理解，為什麼我還沒進賣場就要先付錢(年費會員費)，不過後來靠著員工帶著親朋好友來體驗消費，一傳十、十傳百才慢慢做起口碑，成功轉虧為盈，台灣的幾間分店現在還是全球Costco獲利前十名，美國總部還特地來台取經」。（編輯：張志浩）