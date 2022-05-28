排球女孩場下大解放！「誘人辣照」超犯規 火辣IG神到了
網路論壇、社團讓網友們能意外挖掘的不少國內外的正妹，近日一位「排球女孩」的日常照片就在PTT掀起討論，場上場下的反差對比讓老司機們大暴動，紛紛跪求傳送門，而神通廣大的鄉民也將正妹本尊神出，挖出更多正妹私下樣貌也引起廣大迴響。
今日一名網友在PTT表特版簡單以「排球女孩」為題發文，並分享一系列照片，除了有在場上認真的模樣外，還包含私底下的日常照片，包括許多出外遊玩，穿著比基尼的辣照，圖中可見無論任何款式、顏色的衣著，都難以掩蓋排球女孩傲人的身材。
除了誘人的極品身材外，照片女主角的童顏和甜美笑容，也成為眾人的熱議話題，網友紛紛留言「腰細到跟大腿快要差不多了」、「裁判！這種人上場是犯規吧」、「基因太強大！我需要傳送門」、「好健康的體態，有夠陽光漂亮」、「好身材就算了，但這個笑容，只能暈了」、「這到底什麼鬼神基因？」
照片和貼文曝光後，也有神人找出「排球女孩」的本尊，原來她是來自葡萄牙的「Leonor」，是一名排球隊隊員，除了個人IG擁有4.5萬人追蹤外，也有經營個人部落格、Tik Tok等社群平台，平常大多分享個人穿搭日常，以及出遊紀錄，擁有排球對經歷的她，也讓一些網友想起曾在台爆紅的哈薩克女排隊員「莎賓娜」，直呼「打排球的女生都好好看」。