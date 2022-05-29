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網紅穿比基尼吃麻辣鍋「小辣變大辣」　性感本尊起底是她

▲王品青花驕麻辣鍋不只聯名肯德基炸雞、樂事洋芋片，跨界攜手有「美波神器」之稱的WAVE SHINE，打造「鍋物系」比基尼泳裝。號召網紅到店吃鍋示範性感泳裝的嗆辣穿搭，張兆志嬌妻許允樂一秒讓麻辣鍋「小辣變大辣」，超狂美胸、腹肌和長腿全都露。（圖／翻攝自許允樂IG@byleway）
▲王品青花驕麻辣鍋不只聯名肯德基炸雞、樂事洋芋片，跨界攜手有「美波神器」之稱的WAVE SHINE，打造「鍋物系」比基尼泳裝。號召網紅到店吃鍋示範性感泳裝的嗆辣穿搭，張兆志嬌妻許允樂一秒讓麻辣鍋「小辣變大辣」，超狂美胸、腹肌和長腿全都露。（圖／翻攝自許允樂IG@byleway）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-29 11:22:36

王品青花驕麻辣鍋以招牌青紅雙鍋深受大眾喜愛，最嗆辣的不只有美食，還跨界聯名有「美波神器」之稱的WAVE SHINE，打造「鍋物系」比基尼泳裝，號召一隻阿圓與Kimberlly到店吃鍋，示範性感泳裝的嗆辣日常裝扮；沒想到現場最火辣的是張兆志嬌妻「許允樂」，超狂美胸、腹肌和長腿全都露，一秒讓麻辣鍋「小辣變大辣」。

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▲王品青花驕聯名WAVE SHINE打造「鍋物系」泳裝穿搭，把青紅雙鍋變成比基尼的嗆辣配色！（圖／WAVE SHINE提供）
▲王品青花驕聯名WAVE SHINE打造「鍋物系」泳裝穿搭，把青紅雙鍋變成比基尼的嗆辣配色！（圖／WAVE SHINE提供）
王品青花驕有多狂？聯名每每出手都有驚喜，攜手肯德基推出「青花椒香麻脆雞」辣到出汁超轟動；近期再聯手「樂事」推出「樂事波樂青花椒麻辣鍋口味」與「樂事青麻椒肥牛鍋口味」洋芋片，進軍零食界。

但最嗆辣的，當然是和有「美波神器」之稱的WAVE SHINE，打造「鍋物系」比基尼泳裝！擅長特殊剪裁設計，展現女性性感身材曲線的美波泳裝WAVE SHINE，今夏首度跨界聯名王品青花驕麻辣鍋，把大家最愛的青紅雙鍋打造成比基尼嗆辣配色！

WAVE SHINE近年打破泳裝只能在水域、沙灘穿著的刻板印象，結合不同材質與設計巧思，讓泳裝融入日常穿搭。這次聯名設計的靈感，源自青花驕最令大家印象深刻的「九葉青花椒」青綠的顏色、與辛辣紅鍋的獨特口感，由網紅許允樂、阿圓與Kimberlly示範性感泳裝的火辣日常裝扮。

▲網紅許允樂一連示範兩款比基尼穿搭。（圖／翻攝自許允樂IG@byleway）
▲網紅許允樂一連示範兩款比基尼穿搭，比麻辣鍋還辣。（圖／翻攝自許允樂IG@byleway）
許允樂大膽穿上WAVE SHINE橄欖綠二代完美深V連身泳衣，即使外罩牛仔外套，也擋不住超狂美胸、腹肌和長腿，一秒讓麻辣鍋「小辣變大辣」。再嘗試以WAVE SHINE胭脂紅二代金環素色激瘦連身泳衣，搭配露腰黑色寬褲與西裝外套，展現帥氣微辣風格。

一隻阿圓選擇WAVE SHINE二代完美深V連身泳衣，展現火辣身材，搭配白色寬褲穿出夏季清爽的俐落感。而較害羞的女孩則可像Kimberlly一樣，選擇WAVE SHINE森林綠二代時尚澎袖美波連身泳裝，在胸下位置挖空設計，散發性感小心機。

即日起至6/30，無論是穿著WAVE SHINE泳裝，或身上具有經典「青、紅」任一色穿搭，至全台青花驕用餐打卡即可現場解鎖神秘金庫，有機會抽中最大獎整單免費、或價值超過3,000元的WAVE SHINE美波泳裝。

▲只要穿搭「青、紅」任一色用餐打卡，即可現場解鎖神秘金庫，進行抽獎兌換菜品和參與抽獎。（圖／WAVE SHINE提供）
▲只要穿搭「青、紅」任一色用餐打卡，即可現場解鎖神秘金庫，進行抽獎兌換菜品和參與抽獎。（圖／WAVE SHINE提供）
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