小龍女狂跳93秒「撐爆球衣」！網緊盯全程暈船：中職最震
中華職棒CPBL戰況激烈，就連場邊應援的啦啦隊都能成為球迷們每天最火熱的話題。近日，小龍女「Dragon Beauties」的正妹LIKE就瞬間引起關注，原因竟然是一部由球迷拍攝的應援暈船片瘋傳，讓不少看過的網友們直呼「中職最震」。
據悉，味全龍今年五月推出狂龍黑色戰袍，結果在戰袍的加持，以及白色上衣的搭配下，讓小龍女們個個都展現深藏不露的好身材，讓球迷以及電視機前的觀眾目不轉晴，成為近期最夯話題。其中，就有粉絲特別拍下LIKE應援的畫面並上傳到YouTube，1分33秒的影片立刻吸引廣大網友爭相朝聖，「太震撼了，宇宙無敵的吧！」、「哪件衣服，把重點無限放大內」。
更有人開玩笑向張政禹喊話「從現在開始，張政禹我大哥」、「從現在開始我要支持張政禹了」、「政禹，雖然我不認識你，但我希望你每場比賽都可以上場打擊，而且都可以撐到兩好三壞，甚至再多打幾顆界外球跟投手纏鬥，世界和平靠你了」、「震撼一擊，張政禹」。
事實上，LIKE自從加入Dragon Beauties，就靠著充滿活力的笑容，渲染不少龍迷，好身材有目共睹。值得一提的是，LIKE曾在去年登上網紅黑男的配對節目，更透露已經單身3年多的她，就希望能找到一位陽光、熱愛健身的型男，穿著比基尼跳起應援的畫面，讓她的人氣瞬間暴漲。（編輯：詹鎰睿）