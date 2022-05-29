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性感姑姑「彎腰視角超兇」！火辣IG起底　網認親：我楊過

▲近期網路上瘋傳一系列「性感姑姑」的火辣美照，畫面中她彎腰露出超深事業線，引起老司機們急著認親直喊「姑姑，你的過兒來了」而正妹本尊身分也被起底。（圖／翻攝阿楚IG）
▲近期網路上瘋傳一系列「性感姑姑」的火辣美照，畫面中她彎腰露出超深事業線，引起老司機們急著認親直喊「姑姑，你的過兒來了」而正妹本尊身分也被起底。（圖／翻攝阿楚IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 14:39:38

近期網路上瘋傳一系列「性感姑姑」的火辣美照，畫面中這名長髮姑姑氣質清秀且顏值相當高，其中一張照片，這名姑姑穿著比基尼突然彎腰，隨即露出豐滿上圍和超深事業線，讓老司機們急著認親直喊「姑姑，你的過兒來了」！而正妹本尊身分也被起底。

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有網友於PTT表特板上以「單身姑姑」為題發文，其貼出一系列辣照，畫面中這名面容姣好的長髮女子，擁有甜美的外表和清秀的氣質，走在路上絕對能引起路人注意。不僅如此，這名長髮姑姑除了擁有超高顏值以外，還有著一身不科學的火辣身材。

▲這名姑姑不僅高顏值且身材火辣。（圖／翻攝阿楚IG）
▲這名姑姑不僅高顏值且身材火辣。（圖／翻攝阿楚IG）
就有網友挖出她的一組清涼照片，畫面中她綁著包包頭，穿著藍白色條紋比基尼跪在沙灘上，但下秒她突然於鏡頭前彎腰，胸前渾圓長輩馬上被看光，超深事業線也一覽無遺，讓粉絲們大飽眼福。

▲姑姑穿著性感比基尼，對著鏡頭彎腰差點讓渾圓巨球掉出。（圖／翻攝阿楚IG）
▲姑姑穿著性感比基尼，對著鏡頭彎腰差點讓渾圓巨球掉出。（圖／翻攝阿楚IG）
性感辣照曝光後，隨即引起鄉民們暴動，「這個姑姑超讚的！」、「泳裝太神啦」、「姑姑我不想努力了」、「心臟漏一拍的感覺」；甚至還有老司機急著認親「姑姑，你的過兒來了」、「想跟姑姑一起在古墓」、「姑姑，我在絕情谷底啊」、「可以叫我過兒」、「姑丈報到！」

對此，就有神人找到這名火辣姑姑的真面目，其真實身分是28歲網紅「阿楚」，IG目前擁有超過4.4萬人追蹤，她經常在社群平台上曬出姪女或朋友小孩的合照，而被稱作「最美姑姑」！

▲阿楚平常熱愛健身，常在社群平台上分享運動生活。（圖／翻攝阿楚IG）
▲阿楚平常熱愛健身，常在社群平台上分享運動生活。（圖／翻攝阿楚IG）
不僅如此，阿楚也熱愛健身，經常與粉絲分享日常運動生活；此外，阿楚還喜愛於IG上曬出穿著清涼的辣照，甚至還會驚喜角色扮演，吸引大批粉絲們的目光。（編輯：陳雅雲）

▲阿楚也常驚喜曬出裝扮照片，送給粉絲們福利。（圖／翻攝阿楚IG）
▲阿楚也常驚喜曬出裝扮照片，送給粉絲們福利。（圖／翻攝阿楚IG）

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