台灣人「最愛零食」是它！內行狂搬一箱承認：稱霸58年了
近年來零食品牌愈趨多元，除了台灣本土產品以外，還有不少國外品牌出現在貨架上，讓吃貨們品嚐道更加多樣的口感。對此，就有網友點名台灣人「最愛零食」，大讚直呼「根本停不下來，一包接著一包吃！」而引起內行承認「真的神！」
原PO於PTT八卦板上發文，大讚表示「紅色多力多滋是最好吃的餅乾，酥脆的口感，濃郁的起司味，一口接著一口，根本停不下來，一包接著一包吃」，文末他則好奇詢問「所以多力多滋是最好吃的餅乾，我話說完了，誰贊成，誰反對？」
問題一曝光，隨即引起老饕們支持留言，「這是普通正常人都知道的事實」、「是真的屌打各種厚切洋芋片」、「紅色真的最讚，英雄所見略同欸」、「黃金起司真的神」、「黃色才好吃，說紅色的外行」、「美式辣起司才是正宗」、「紅色最好吃」。
據了解，「多力多滋」是美國知名玉米片品牌，其為一款調味墨西哥玉米片，於1964年由菲多利公司創立，至今已有58年的歷史，多力多滋目前銷售至全世界，並推出多種口味，成為全球最熱銷的零食之一。
但也有人搖頭認為，「被孔雀餅乾屌虐」、「把國民零食可樂果放在那裡？」、「五香乖乖才是零食霸主」、「話匣子沒對手」、「蚵仔煎、厚切辣味，應該可以打平手」、「卡辣姆久跟蚵仔煎才是王道」、「推玉米片，但中祥蔬菜餅才讚」。（編輯：陳雅雲）