排隊買快篩意外亂入烤鴨人潮！全場笑：沒聞到應該確診了
本土疫情持續延燒，除了戴口罩、噴酒精已經成為生活必備日常，備妥快篩也是防疫的重要環節。一名網友日前欲購買快篩，排在一超長的人龍隊伍，沒想到快輪到時才發現自己竟亂入買烤鴨的人潮，網友看了全笑虧說：「聞不到香味應該是陽性了！」
這名網友在《Dcard》以「排快篩排到烤鴨」為標題發文，分享自己發生的一件趣事。她提到日前大家都到藥局排隊買快篩，為了安全起見自己也拿著健保卡去排隊，由於她抵達時就看見大排長龍的人潮，因此不假思索地也跟著隊伍開始排。眼見終於快輪到自己時，突然發現哪裡怪怪的？仔細一看才驚覺原來這裡正在排「烤鴨」，由於當下實在太糗，只好假裝拿起手機說：「蛤？你不要吃了喔」，最後還使出「潘周耽式」假裝帥氣地逃離隊伍。
網友看了PO文都紛紛笑虧：「排那麼久，都沒聞到烤鴨味，根據我多年用烤鴨當快篩的經驗，閣下應該確診了」、「感覺也不用排隊浪費快篩了，都聞不到了」、「笑出來，原PO太ㄎㄧㄤ了喔」、「排的時候沒聞到香味ㄇ」、「欸不是，沒聞到烤鴨的味道…看來你省了200塊快篩了」。
另外也有人表示：「怎麼不順便買一下，會排隊的食物很少雷的餒」、「排都排了，直接買一隻回家」、「順便買隻烤鴨晚餐就解決啦」、「好鬧喔，是我就買烤鴨了」、「快排到了就直接買啊！烤鴨好吃內」、「之前國小畢旅去劍湖山也是跟著瞎排隊，結果是排廁所」。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞
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