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排隊買快篩意外亂入烤鴨人潮！全場笑：沒聞到應該確診了

▲一名網友日前排隊買快篩，卻意外亂入購買烤鴨的隊伍，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名網友日前排隊買快篩，卻意外亂入購買烤鴨的隊伍，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 16:15:52

本土疫情持續延燒，除了戴口罩、噴酒精已經成為生活必備日常，備妥快篩也是防疫的重要環節。一名網友日前欲購買快篩，排在一超長的人龍隊伍，沒想到快輪到時才發現自己竟亂入買烤鴨的人潮，網友看了全笑虧說：「聞不到香味應該是陽性了！」

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這名網友在《Dcard》以「排快篩排到烤鴨」為標題發文，分享自己發生的一件趣事。她提到日前大家都到藥局排隊買快篩，為了安全起見自己也拿著健保卡去排隊，由於她抵達時就看見大排長龍的人潮，因此不假思索地也跟著隊伍開始排。眼見終於快輪到自己時，突然發現哪裡怪怪的？仔細一看才驚覺原來這裡正在排「烤鴨」，由於當下實在太糗，只好假裝拿起手機說：「蛤？你不要吃了喔」，最後還使出「潘周耽式」假裝帥氣地逃離隊伍。

▲原PO拆解快篩試劑，發文分享「驚人真相」，更直呼「水很深，笑死」，貼文一出，萬名網友傻眼開轟。（圖／記者周淑萍攝）
▲原PO想買快篩試劑卻驚覺排錯隊伍，只好假裝講電話逃離現場。（圖／記者周淑萍攝）
網友看了PO文都紛紛笑虧：「排那麼久，都沒聞到烤鴨味，根據我多年用烤鴨當快篩的經驗，閣下應該確診了」、「感覺也不用排隊浪費快篩了，都聞不到了」、「笑出來，原PO太ㄎㄧㄤ了喔」、「排的時候沒聞到香味ㄇ」、「欸不是，沒聞到烤鴨的味道…看來你省了200塊快篩了」。

另外也有人表示：「怎麼不順便買一下，會排隊的食物很少雷的餒」、「排都排了，直接買一隻回家」、「順便買隻烤鴨晚餐就解決啦」、「好鬧喔，是我就買烤鴨了」、「快排到了就直接買啊！烤鴨好吃內」、「之前國小畢旅去劍湖山也是跟著瞎排隊，結果是排廁所」。（編輯：陳珮瑜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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