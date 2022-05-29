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隔離房間沒電視！他出奇招「這樣做」　網笑：子母畫面？

▲一名網友隔離的房間沒有電視，便出奇招「間接看電視」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名網友隔離的房間沒有電視，便出奇招「間接看電視」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 22:29:07

沒想到被隔離也能激發無限創意！台灣本土疫情持續延燒，不少民眾因為疫情嚴峻而在生活上有許多不便之處。就有一名網友日前因為隔離的房間沒有電視，實在太無聊便突發奇想出招娛樂自己，網友看了全都笑瘋表示：「生活智慧王」。

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這名男性網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示日前自己因為居家隔離，被迫閉關在房間裡，但是房間裡沒有電視，又遇到想看的節目正在播出，讓他感到非常無聊。突然他想起家裡有裝監視器，便出招請家人將客廳監視器的鏡頭對準電視，他再透過手機遠端監控監視器畫面，這樣就能「間接看電視」啦！

▲原PO表示由於房間內沒有電視，電腦又太舊跑不動，剛好想到客廳有監視器，便請家人將監視器鏡頭對著電視，讓他可以間接收看！（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO表示由於房間內沒有電視，電腦又太舊跑不動，剛好想到客廳有監視器，便請家人將監視器鏡頭對著電視，讓他可以間接收看！（圖／翻攝自《爆廢公社》）
網友看了原PO的發文「閉關中，房間沒電視，只能請家人把監視器放在電視前面將就看」都紛紛笑說：「子母畫面」、「生活智慧王」、「實況轉播的概念」、「原來無聊也能把人逼到新高度」、「人才啊…」、「有想法、有創意、有執行力」、「這招…厲害了」、「我監視你的電視」。

另外也有網友表示：「這明顯是關到起校了，頭殼壞企啊」、「手機吃到飽這時候很重要」、「手機、平板、筆電都能用，除非沒有wifi或網路吃到飽」、「有種3c產品叫電腦，絕對會比你現在這樣看還清楚，這樣看電視，等出關了眼睛也壞了」、「手機有上網功能就能看線上節目」、「那個…想轉台時怎麼辦？」沒想到網友的留言也釣出原PO本尊回應，表示自己大部分都會用APP線上觀看，但剛好幾個特定節目找不到，而且電腦又太舊跑不動，才會請家人幫忙。（編輯：陳珮瑜）

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