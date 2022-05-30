NOW早報／孫藝珍「玄彬視角照」爆懷孕！終於出面回應了

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孫藝珍發文寫道：「大家過得還好嗎？好好享用美味的午餐，一起度過快樂的周末吧！」在老公掌鏡的畫面裡，沒有粉絲鎂光燈閃耀，她難得卸下明星包袱，戴著編織草帽，穿著輕鬆平底涼鞋，牽著愛犬在公園散步，寬鬆的長裙下腹部微微隆起，疑似懷有身孕，飄出淡淡孕味。
由於孫藝珍年屆40歲，夫妻又是高顏值代表，影迷都很期待他們的下一代誕生，貼文曝光後，立刻引來全球各地粉絲們聚集，祝福她跟玄彬新婚生活愉快，笑問「這照片應該是他拍的吧？」、眼尖的粉絲感覺偶像有好消息，直呼「看起來是懷孕了呢」，主動向她道恭喜，或留言貼了好幾個孕婦貼圖。不過，孫藝珍的經紀公司MS team娛樂正式出面回應，表示「有關網友談論孫藝珍懷孕的傳聞，並不屬實」，其餘並未多提。
今日天氣／全台天氣多雲到晴！中午前嚴防高溫來襲
中央氣象局今（30）日表示，週一各地大多為多雲到晴的天氣，午後各地山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及中部以北山區並有局部較大雨勢發生的機率，若要前往山區活動仍請留意午後天氣的變化。；氣溫方面，各地早晚低溫約23到26度，高溫則都在30度以上，中南部地區及花東縱谷可以來到33至35度。
本土疫情穩定高原期！莊人祥謝民眾自發2件事：有助平穩
國內本土疫情持續延燒，（29）日新增76539例本土確診個案，較前幾天略低，仍未達到先前預估的單日破10萬例，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，目前整體疫情還在高原期，不過因民眾自發性「少出門、不聚餐」的防疫行為，有幫助降低疫情的發展，使疫情稍為平緩，但如果大家認為下降又開始人流活動，就可能會再影響每天可能發生的病例。
莊人祥說，近來疫情有降幅，根據目前人流管制來看，有很多民眾自發不出門、不聚餐，工作回來也都在家，事實上能幫助降低疫情，因為現在還在高原期，但事實上感染人數到一定程度，民眾有自發防疫，會讓疫情稍為平緩「希望可以保持下去」。莊人祥指出，如果大家認為下降又開始外出，讓整個人流部分活躍起來，也都會影響到每天可能發生病例，那這部分個案就會還是很難預測，這也是目前需要擔心的部分，還可能會繼續讓疫情往上。
三度放鳥連千毅？長瀨昆妮疑「撕破臉」：不喜歡可以拒絕
台灣知名直播主連千毅，其正妹助理長瀨昆妮，前陣子才在直播中被連千毅轟出去淚灑現場，事發至今已長達半個多月，都沒有出現在直播中。即便連千毅28日就預告長瀨昆妮即將回歸直播，結果卻又不見蹤影，算起來已經是三度放鳥，更令人關注的是，長瀨昆妮更在IG上發聲，「不想做的事可以拒絕」。
還原事件經過，因連千毅前陣子相繼發生許多爭議，包括和網紅勾惡的NFT事件，以及盜用另一位網紅謝薇安的比基尼照來衝人氣等等，當時就連長瀨昆妮的粉專都遭到批評攻擊，結果在7日的直播中，連千毅就當場把長瀨昆妮罵哭並趕出現場。
即便後來宣布長瀨昆妮要回歸的消息，包括9日獨留連千毅一人直播、以及10日粉專直接沒開直播，再加上28日連千毅的預告晚上8點直播回歸，但時間一到仍沒有動靜，算起來已經是第三次放鳥，都沒見到女方身影。
另據《三立新聞網》報導，連千毅透露由於公司開會繁忙，沒有時間休息，因此28號才沒有開直播，至於長瀨昆妮則沒有任何回應。值得一提的是，長瀨昆妮今日稍早更在IG動態上轉貼蔡康永的人生格言，其中「不想做的事可以拒絕、做不到的事不用勉強、不喜歡的話假裝沒聽見」等幾段話格外引發外界揣測。目前該貼文已經被移除，至於詳細情況以及兩人關係如何？雙方均未再做出任何回應。
基隆麥當勞「大麥」熄燈！34年前空降打破速食三強鼎立
麥當勞在基隆開設的第一家餐廳愛三門市，受當地人熱愛而暱稱為「大麥」，於（29）日8點熄燈結束營業，結束長達34年歷史，在網路上引發念懷念與不捨，懷舊大師張哲生更第一時間衝往現場合影，道出「大麥」過去空降市區商圈，掀起美食大戰，打破昔日基隆「速食三強」鼎立的回憶殺。
位於基隆市仁愛區愛三路與仁二路口的麥當勞愛三門市，曾是過去最為人熟知的熱門地標，鄰近廟口夜市與車站，是許多人相約聚會的碰面首選地點，還被當地民眾暱稱為「大麥」；鄰近的信一門市則為「小麥」。傳出營業長達34年歷史的「大麥」，於昨晚8點熄燈結束營業，傳出眾多不捨的民眾前往排隊，想趕在「大麥」走入歷史前，再好好用餐一回。
懷舊大師張哲生也專程前往攝影留念，他分享「大麥」當年開幕時期《經濟日報》的報導，回憶起「大麥」是台灣麥當勞的第23家門市，於1988年2月17日（大年初一）開幕，當時基隆市區原以速食業者「香酥麥、香雞城、頂呱呱」三強鼎立；而麥當勞基隆第一家連鎖店「大麥」的進駐，打破了平靜，掀起白熱化戰況。
營業長達34年歷史的「大麥」，勾起不少人心中的青春回憶，有網友感念「以前那年代去個麥當勞就算約會」了，還曾在「大麥」送出人生的第一束花給初戀。還有粉絲分享大麥的「兒童遊樂區類似城堡那樣，溜滑梯超長」，直說是「基隆囝仔的童年回憶」、「國高中月考唸書的K書中心」，還有不少外地人感言「去基隆都會去借洗手間」。
《NOWnews今日新聞》詢問台灣麥當勞，業者低調表示停業是基於整體商業考量所做之決定，強調：「台灣麥當勞除了基隆愛三餐廳外，在基隆市還有三家餐廳，包括在愛三附近的信一餐廳，歡迎消費者光臨支持，未來也會持續評估。」據聞，鄰近的「小麥」信一門市，昨天也同樣被用餐人潮擠爆，光是點餐就排隊了許久。
紀卜心6300元剪髮造型又變了！網見亮點全跪：真的太強大
台灣女藝人紀卜心，日前接受設計師Andy老師親手設計的「公主切」結果造成廣大迴響，好評不斷。沒想到，紀卜心再次發揮她的創意，把「公主切」做了一個小小的變動，再度讓網友們折服，直呼「真的會被她圈粉耶」。
據悉，YouTube團體「反骨男孩」旗下藝人軒姐宸妹，曾在Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，結果妹妹艾宸卻不太滿意設計師Andy的奢華剪髮成果而落淚，爆發不小爭議。不過，Andy老師當時也節目中承諾會免費幫紀卜心剪一次，結果紀卜心的新造型「公主切」竟轟動全場，網路上好評不斷，也讓人期待紀卜心後續的穿搭美照。
沒想到，在紀卜心28日的IG貼文中，又可以看到她發揮創意，把原本的公主切往後編製，明明只是一個簡單的手法，卻再度讓眾人折服。照片被分享到Dcard後，大家讚嘆連連，「很好看！真的很有氣勢」、「只能說越來越喜歡這個人了」、「綁這樣很青春很適合啊！」「我超喜歡這種髮色的欸，覺得白皮膚的卜心駕馭的很好」、「看了以後好想買那雙鞋啊！」「我覺得真的超正」。
事實上，Andy老師當時就向《NOWnews》記者分享，這次紀卜心的改造工程非常龐大，不僅變換造型，首度嘗試了「公主切」的髮型，也嘗試了許久未染的「淺色系頭髮」，他表示，卜心自己也有把想法告訴我們，她想要嘗試現在大家都非常流行的「公主切」，給我看她想呈現的樣子，我也針對她頭髮的長度去做出設計，讓她剪完頭髮之後有一個完美的對比、一個全新的感覺。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。