王心凌《愛你》唱出3倍身價！他神解析2萬人讚爆：秒懂了

有「甜心教主」稱號的歌手王心凌，日前在中國女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》第3季中，表演經典作品《愛你》引起關注，人氣再度暴漲，代言身價也節節攀升，掀起一波話題。但也有不少網友相當不解，表示王心凌的愛你已是多年前的歌曲，為何經過重新翻唱後突然爆紅到招架不住？對此，臉書粉專「B神BGod」就精闢解析，獲得超過2萬人按讚，引發廣大迴響。





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臉書粉專「B神BGod」貼出一張圖片表示「最近看見很多都說，看了王心凌唱了《愛你》之後，很多青春回憶都湧上來，我就能深深體會到，我爸媽到現在還在聽蔡琴的歌一樣」最後搭配文字以「還是舊歌好聽一點」完美點評王心凌這次爆紅契機。





▲王心凌參加陸綜《乘風破浪的姊姊》話題不斷，以經典神曲《愛你》再度大爆紅。（圖／天晴娛樂提供）

貼文一出，吸引超過2.2萬人按讚留言「解析的非常好，有時候懷舊比創新還要更讓人觸動情懷！」、「王心凌應該會很開心跟蔡琴同一個版面，蔡琴的歌超好聽的好不好！」、「真的欸！就像8年級的人完全不懂『恰似你的溫柔』是長輩心中什麼境界」、「以前那個年代的華語歌是真的好聽，傳唱度也高，不像現在的這些快餐式歌曲」、「確實真的是老歌比較好，真的拿出來翻唱的話，經典傳唱不完」。





不過，也有網友超崩潰表示「如果當我這樣認同你時....我真的也老了」、「想到我女兒以後的老歌是周杰倫的龍捲風，或是林俊傑的江南，真的會想留下時代的眼淚」、「當以後小孩跟我說媽媽，那個王心凌的《愛你》好老的歌，我真的會哭出來」、「聽的就是一種回憶，我爸媽都這樣說，如今聽《愛你》我也有一種回憶感，真的是老了」。





▲王心凌凍齡顏值受到關注，在《乘風破浪的姊姊》播出之後，代言身價飆漲三倍。（圖／王心凌臉書）

而據陸媒《搜狐娛樂》報導，有業界人士透露，王心凌憑著《乘風》翻紅後，身價也跟著水漲船高，一個季度的代言費從原先的人民幣100萬元（約台幣440萬元）飆到如今的300萬元（約台幣1320萬元），一口氣翻漲3倍之多，就連小紅書上的推廣費用，一篇文章至少要人民幣30萬（約台幣132萬元），代言接不完的她，成功創造屬於自己的逆襲奇蹟。（編輯：張嘉哲）



