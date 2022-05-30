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AirPods怎清都髒爆！「神方法」店員也嚇到：跟新的一樣

▲原PO表示自己的AirPods不知為什麼超級髒，也不知道該怎麼清理，貼文一出，也有網友分享「神方法」，直呼「跟新的一樣」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示自己的AirPods不知為什麼超級髒，也不知道該怎麼清理，貼文一出，也有網友分享「神方法」，直呼「跟新的一樣」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 10:01:482022-05-30 10:11:46

藍牙耳機近年來掀起一波熱潮，聽音樂、講電話都能包辦，並且不會再受到「耳機線打結」的困擾，因此成為不少人的手機必備配件；不過，就有一名網友表示自己的AirPods不知為什麼超級髒，也不知道該怎麼清理，貼文一出，也有網友分享「神方法」，直呼「跟新的一樣」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「耳機怎麼清」為題發文及照片，表示他知道很噁心，但他也不知道為什麼他的耳機會變那麼髒，「請問要怎清乾淨啊，求解」。

從他PO出的照片可以看到，AirPods打開後，四周都有黑黑的污垢藏在縫隙中，與其他乾淨潔白的地方形成強烈對比，也難怪原PO會相當苦惱，而他也在文末透露「我真的知道很噁心，已經非常認真清理了，但旁邊黑黑的地方我真的無法」。

▲原PO不知該怎麼清潔AirPods。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO不知該怎麼清潔AirPods。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「哇…你把他埋到土裡了嗎」、「Oh no，我的第一代用了四年多了都沒有這麼髒…好可怕，直接換一個新的吧」、「丟了」、「買貼紙貼起來，眼不見為淨」、「要不直接買個新的吧」。

其中，就有內行分享「神方法」，就是「酒精＋棉花棒」，不過要每週都清潔才能像是新的一樣乾淨，「一個禮拜用棉花棒稍微清一次，偶爾再用酒精擦一次，耳塞每次聽完都稍微擦掉耳油，這樣保證跟新的一樣，我的就是用兩年跟新的一模一樣，店員都嚇到XD」、「聽說是磁鐵生鏽，用棉花棒沾酒精擦可以清掉90%」、「我自己是貼防塵貼，不然就是用酒精沾棉花棒擦一擦」。

另外，也有網友透露其他方法，「我會用棉花棒沾去光水擦，就可以擦得很乾淨，其他地方就是棉花棒沾酒精消毒擦拭，耳機卡耳垢的地方用牙籤牙線棒尖端慢慢摳出來，不過有下次我會新買就貼保護貼，不然開關連接觸根本擦不到」、「科技海綿！超好用」、「我都用酒精噴衛生紙擦」、「用去光水！真的可以用去光水！很乾淨」、「建議貼防護貼」。（編輯：郭佩蓉）

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