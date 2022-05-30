台灣便當店「暗黑漏洞」抓包了！老饕虧大：難怪總覺得怪

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貼文一出，網友紛紛回應「菜飯便當50，排骨便當75，排骨單點40，老闆是讓你乖乖點有主餐的便當」、「正常也不會在便當店單點雞排吧」、「不過聽你這麼一說好像是真的欸！單點雞排價錢真的比較高」、「便當店雞排單吃沒有真正的雞排攤香倒是真的」、「我都買雞排+沒主菜的便當，雖然會貴一點」、「雞排飯頂多100，單炸雞排80真的.....」。
而《NOWnews》記者也實際詢問信義區有開放「單點主餐」的便當店，對於為何「單點主餐」比「有主餐的便當」價格有不合常理的落差，陳老闆娘向記者表示，因為每天販售的菜量跟飯量都有固定，菜單單點雞排是70元，然後菜飯是50元，合起來是120元，不過雞排飯我們是賣100元，按照比例算起來菜飯50元，那麼雞排也會是50元，但如果雞排賣50元（比外面便宜），那麼單點數量一多，我們的飯跟菜就沒主菜可以配，反而開店會虧錢，於是為了鼓勵大家買有主菜的便當，主菜單點部分會以這樣的模式販售。
老闆娘也苦笑「現在原物料真的不斷上漲，我們也一直在苦撐，實際上加上成本跟店租還有員工薪水，能賺的利潤已經逐漸下滑」對於一般雞排店的成本價及利潤，老闆娘坦言她並不清楚，但自己如果要單賣雞排就是要拉到70元的售價，還請大家見諒便當店這種營運模式。（編輯：張嘉哲）