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台灣便當店「暗黑漏洞」抓包了！老饕虧大：難怪總覺得怪

▲近年物價飆漲，原本被視為相當省錢的便當也陸續漲價，讓不少民眾大喊吃不消。（示意圖／翻攝photoAC）
▲近年物價飆漲，原本被視為相當省錢的便當也陸續漲價，讓不少民眾大喊吃不消。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 12:35:54

便當在現今步調快速的生活中，是許多人的三餐的最佳選擇之一，不過近年物價飆漲，原本被視為相當省錢的便當也陸續漲價，讓不少民眾大喊吃不消。近日，就有網友討論「都沒人發現便當店的售價有點詭異嗎？」貼文引發廣大迴響，讓不少人驚呼「難怪每次都覺得有點怪怪的」！

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原PO在PTT貼文指出「現在儘管地方物價跟雞排大小都有點不同，但有沒有人發現便當店的雞排飯跟雞排價格沒有相差多少，例如雞排75元、雞排飯85元？是不是覺得哪裡怪怪的啊？

貼文一出，網友紛紛回應「菜飯便當50，排骨便當75，排骨單點40，老闆是讓你乖乖點有主餐的便當」、「正常也不會在便當店單點雞排吧」、「不過聽你這麼一說好像是真的欸！單點雞排價錢真的比較高」、「便當店雞排單吃沒有真正的雞排攤香倒是真的」、「我都買雞排+沒主菜的便當，雖然會貴一點」、「雞排飯頂多100，單炸雞排80真的.....」。

▲原PO發現這間低調神「開源社」的雞排竟然沒漲價，不像其他家都漲到80、90元，它一片才賣55元，也讓網友大讚「超佛心」。（示意圖／取自Pixabay）
▲網友發現便當店的雞排單點價格遠超包含在便當內的價格，兩者如果分開點反而更貴。（示意圖／取自Pixabay）
而《NOWnews》記者也實際詢問信義區有開放「單點主餐」的便當店，對於為何「單點主餐」比「有主餐的便當」價格有不合常理的落差，陳老闆娘向記者表示，因為每天販售的菜量跟飯量都有固定，菜單單點雞排是70元，然後菜飯是50元，合起來是120元，不過雞排飯我們是賣100元，按照比例算起來菜飯50元，那麼雞排也會是50元，但如果雞排賣50元（比外面便宜），那麼單點數量一多，我們的飯跟菜就沒主菜可以配，反而開店會虧錢，於是為了鼓勵大家買有主菜的便當，主菜單點部分會以這樣的模式販售。

老闆娘也苦笑「現在原物料真的不斷上漲，我們也一直在苦撐，實際上加上成本跟店租還有員工薪水，能賺的利潤已經逐漸下滑」對於一般雞排店的成本價及利潤，老闆娘坦言她並不清楚，但自己如果要單賣雞排就是要拉到70元的售價，還請大家見諒便當店這種營運模式。（編輯：張嘉哲）

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