摩斯「1神物」點不到！官方證實了 全場崩潰：無法接受
摩斯漢堡在全台有許多家分店，深受台灣人喜愛，不過近日就有網友發現，裡頭的神品項「黃金夯地瓜」已經買不到了，令他相當崩潰，貼文一出立即引起熱烈討論，而摩斯漢堡也證實，該品項為期間限定，目前已下市，感謝消費者支持。
該名網友27日在Dcard中貼文，他以「摩斯夯地瓜停賣了嗎」為題，表示摩斯漢堡的夯地瓜外皮薄脆、中心濕軟香甜，是他最愛的品項，不過近期跑了好幾間摩斯，店員都說沒有了，讓他心痛喊：「停賣了嗎？我真的好喜歡吃啊⋯」
貼文一出，網友紛紛留言，「真的超好吃」、「我也超愛這個，那時候問店員說好像原料用完下架了，不確定會不會再回來」、「換季下市了，洋蔥圈也是，不知道什麼時候會再上架」、「這真的超好吃，跪求摩斯讓它回歸啊啊啊拜託」。
也有店員出面喊，「下市了，期間限定的，就是不知道什麼時候菜單可以換一下，不然每次客人指著附餐換成雙拼的時候我都要跟客人解釋說目前沒有地瓜，地瓜都是更換成大薯可以嗎？這樣看還好，但一天下來每一個客人問一次都要解答一次，真的是講到口乾舌燥」。
而《NOWnews》記者實際致電詢問，摩斯漢堡回應表示，黃金夯地瓜是期間限定，販售黃金夯地瓜只到4/24，目前活動已經結束，感謝消費者支持。（編輯：賴禹妡）