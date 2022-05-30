COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

廣州雄獅「齊瀏海」超呆萌髮型爆紅！動物園：牠自己弄的

▲中國大陸最近有一頭獅子「阿杭」大爆紅，原來是因為牠的「齊劉海髮型」引起網友高度關注。（圖／翻攝自廣州動物園微博）
▲中國大陸最近有一頭獅子「阿杭」大爆紅，原來是因為牠的「齊劉海髮型」引起網友高度關注。（圖／翻攝自廣州動物園微博）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 13:24:42

中國大陸最近有一頭獅子「阿杭」大爆紅，原來是因為牠的「髮型」引起網友高度關注。本該是霸氣的鬃毛，疑似是因為濕度太高而塌下來，瞬間變成「齊劉海」，讓身為「萬獸之王」的牠霸氣全失，一秒變得超呆萌，而畫面曝光後，也使大批網友笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合陸媒報導，在廣州動物園內有一頭雄獅阿杭，29日突然「剪」了一頭齊劉海，從圖片上可以看到，本來該是威武莊嚴的「萬獸之王」，竟然一秒變成呆萌妹妹頭，模樣既可愛又滑稽，畫面也立刻被人拍下並傳上網。

▲中國大陸最近有一頭獅子「阿杭」大爆紅，原來是因為牠的「齊劉海髮型」引起網友高度關注。（圖／翻攝自廣州動物園微博）
▲中國大陸最近有一頭獅子「阿杭」大爆紅，原來是因為牠的「齊劉海髮型」引起網友高度關注。（圖／翻攝自廣州動物園微博）
網友們看了紛紛大笑，「瀏海果然重要」、「母獅一臉嫌棄不願回頭看的樣子」、「笑死我了哈哈哈哈」、「突然覺得有點可愛」、「旁邊的母獅子：你走開」、「很潮」、「這髮型時髦」、「哈哈哈哈哈牠老婆都沒眼看牠」，不過也有不少人好奇雄獅頭上的「妹妹頭」究竟是怎麼一回事。

▲中國有一頭獅子「阿杭」最近因爲「齊瀏海髮型」大爆紅。（圖／翻攝自廣州動物園微博）
▲中國有一頭獅子「阿杭」最近因爲「齊瀏海髮型」大爆紅。（圖／翻攝自廣州動物園微博）
對此，動物園的工作人員也表示，阿杭今年13歲，平時牠鬃毛都是「自己打理的」，就像是貓咪一樣，舔一舔爪子以後再撥弄頭髮，所以齊劉海並不是工作人員特意剪的，而是獅子自己弄出來的，「我們飼養員是真的不會去給牠剪頭髮，就我們真的不敢」，此外，工作人員也提及另一項原因，可能是因為最近廣州空氣濕度大，導致牠鬃毛塌下來，又剛好被網友拍到才意外爆紅。（編輯：郭佩蓉）

▲中國有一頭獅子「阿杭」最近因爲「齊瀏海髮型」大爆紅。（圖／翻攝自廣州動物園微博）
▲中國有一頭獅子「阿杭」最近因爲「齊瀏海髮型」大爆紅。（圖／翻攝自廣州動物園微博）

台灣「最強滷肉飯」稱霸62年！老饕全認：水準之上

涼拌小黃瓜怎做才好吃？爸曝「簡單4步驟」：爽脆又入味

竹筍排骨湯怎煮內行？餐館師傅「放1把」香爆：濃郁不苦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀