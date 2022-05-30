日本A片不能再拍真實性行為?法案通過「女優可隨意擺爛」
日本非官方「AV出演對策委員會」日前提出5項訴求、禁止16項AV題材拍攝聲明，規範鬧得沸沸揚揚；本月27日「AV救濟法」在眾議院一致通過，為防止青少年遭受AV界不法對待，女優有權隨時解約，且拍攝性行為場面，須以白紙黑字書面簽訂才可拍攝。
「AV救濟法」法案包括女優合約可從5年變成1年，在成人作品公開1年後，即可無條件解約，且片商不得提出求償，這樣引退的女優能立即消除網路足跡，安心退出業界，回收與善後皆片商承擔、處理。此外，日後女優演出時，若有性行為畫面需求，片商須徵求女生同意並簽訂文件才可拍攝。
該法案部分是為了保障18至19歲被騙去拍AV的少女，片商因此不敢再隨意錄用年輕女性，亦不敢隨便跟大牌女優簽長期合約，確保對方擺爛、難伺候、說解約就解約等損失與風險。
此外，該規範也讓女優少了賺錢機會，以AV天后三上悠亞為例，她曾在節目《祕密不出門》透露，出道作品的片酬，足以買下東京世田谷區的房子。台灣研究日本成人影片評論家、專欄作者「一劍浣春秋」對此也說：「片商之所以這麼敢給，全是因為當時簽下的合約很長，不怕將來賺不回來，就算三上跑了，也可以求償叫她把錢吐出來；但現在不一樣了，女優可以無條件作廢合約，而且還不能向她索賠，片商哪敢給長期合約？或者應該這麼說，就算片商給了很長的合約，你事務所敢收嗎？萬一女優跑了，片商要經紀公司負責，那公司會倒的！」