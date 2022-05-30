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長髮妹低胸搭高鐵！邪惡視角曝　IG起底「直接不穿內衣」

▲就有網友分享一位辣妹穿著清涼搭乘高鐵的照片，且多張邪惡視角，傲人的事業線全被看光，引起廣大討論。（圖/辛尤里IG）
▲就有網友分享一位辣妹穿著清涼搭乘高鐵的照片，且多張邪惡視角，傲人的事業線全被看光，引起廣大討論。（圖/辛尤里IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 14:38:37

網路上非常容易挖掘到正妹素人，也經常因為一些奇特裝扮以及舉動，吸引到大批網友眼球，像是在「PTT表特版」或者「臉書爆系社團」中都常常有網友分享美女照片，掀起熱議。近日，就有網友分享一位辣妹穿著清涼搭乘高鐵的照片，且多張邪惡視角，傲人的事業線全被看光，惹火造型讓不少網友紛紛朝聖，也神出本人真面目，發現其IG尺度更大。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「那個有人端午節要一起搭高鐵回去的嗎？」只見貼出的照片，一名身材火辣的女子身穿極低胸細肩洋裝，外頭再套入一件白色罩衫，靜靜的坐在自己的座位上，由於拍攝角度從上到下，邪惡視角把該名正妹的事業線一覽無遺，尺度超開的穿著，連路過的乘客恐怕都會多看幾眼。

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▲近日網路瘋傳一組「性感正妹」大露事業線搭高鐵的照片，其火辣程度讓網友都受不了。（圖/辛尤里IG）
貼文一出，網友紛紛回應「那個端午節幾號的，這邊先報名唷！」、「這種極低胸的洋裝還真是第一次看到＝＝超辣」、「好猛！這個低胸太低了吧」、「低胸低到地下室去了...狂到爆」、「好扯，哪一列車我要去朝聖」、「這個低胸連我都不敢穿，太鬼了吧」、「神之低胸洋裝，哪邊有賣？」

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▲性感網紅「辛尤里」經常在IG分享自己的姣好身材，圈粉無數。（圖/辛尤里IG）
而也有眼尖網友立刻神出該名正妹身分，是一名性感網紅「辛尤里」，IG有十萬人追蹤，平常除了分享日常穿搭之外，也有許多清涼照，每一張都極致的展露自己漂亮的腰線、傲人的上圍，甚至還有內褲穿一半、沒穿內衣的照片，利用巧妙運鏡閃避走光，火辣程度直接破表，這也是辛尤里大膽風格，於是經常發出照片就掀起網友熱烈討論，而該組邪惡視角高鐵照也在其IG版面當中，意外因為被轉發到臉書社團成為話題。（編輯：張嘉哲）

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