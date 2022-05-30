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新娘迎娶不出房門！伴郎竟投擲「2顆煙霧彈」　結局糗炸

▲在中國的傳統習俗中，新郎迎娶新娘的過程一定要有一些整蠱橋段，俗稱婚鬧。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲在中國的傳統習俗中，新郎迎娶新娘的過程一定要有一些整蠱橋段，俗稱婚鬧。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 15:26:17

在中國的傳統習俗中，新郎迎娶新娘的過程一定要有一些整蠱橋段，俗稱婚鬧，不過有時做得太過火就不好了，中國就有一名新郎在迎娶時，遇到新娘遲遲不肯踏出房門的窘況，此時伴郎竟二話不說丟入兩顆煙霧彈，整間屋子瞬間瀰漫藍紫色煙霧，雙方親友也四處逃竄，影片曝光後立即引起熱議。 

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綜合陸媒報導，河北石家莊一戶人家準備結婚，當時新郎在迎娶時，表現地相當積極，十分討好女方家庭及伴娘隊伍，不但紅包給得誠意十足，對方的任何要求也都有做到，沒想到卻在「叫門」的環節吃鱉。 

▲（圖／翻攝自微博帳號「長安萬里無雲」）
▲煙霧彈擲出後，藍紫色煙霧瀰漫整個空間，不只新娘房內的親友嗆到瘋狂咳嗽，連新郎的臉都被燻黑。（圖／翻攝自微博帳號「長安萬里無雲」）
只見新娘一直遲遲不肯踏出房門，男方伴郎等到一半，竟朝新娘房內丟入兩顆事先準備好的煙霧彈，瞬間藍紫色煙霧瀰漫整個空間，不只新娘房內的親友嗆到瘋狂咳嗽，連新郎的臉都被燻黑，攝影師及親友一夥人紛紛逃出房間，唯獨新娘因為沒穿高跟鞋還是不肯邁開腳步。 

而罪魁禍首扔擲煙霧彈的伴郎表示，原先這招是打算在鬧洞房時伺候新郎的，但看到迎娶過程遇到太多麻煩，索性直接拿出來當逼婚武器，未料造成這般局面，影片曝光後立即引起熱烈討論，有網友認為這招對付新人太過分，一不小心還會造成婚禮破局，另一派網友則認為，全場都被煙燻得受不了四處逃竄，場面混亂的可以，也是一種另類的回憶。（編輯：賴禹妡） 

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