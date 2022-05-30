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Tag人物／最艱難的肉搏戰 林楷傑用頂級食材打造餐飲帝國

文/陳錦欣

2022-05-30 15:45:56

用高於餐飲同業5成的食材成本，築間餐飲集團董事長林楷傑在接近飽和的火鍋市場中，「肉搏」出自己的餐飲帝國，從一間基隆郊區的火鍋店做到年收的50億元的餐飲帝國，儘管受到疫情影響，林楷傑表示今年同期的營業額仍不斷創新紀錄，預計年底旗下的品牌總店數可以達到140間。

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▲林楷傑表示今年即使受疫情影響營業額仍不斷創新紀錄，預計年底旗下的品牌總店數可以達到140間。（圖／記者林天佑拍攝）

懵懵懂懂一頭栽進火鍋店  熬數十小時成就一鍋醬油

「我們並不是志向說要靠做餐飲賺很多的錢。現在客人來吃、吃的很滿意，那我們覺得這樣很開心啊！」11年前，林楷傑花3萬5千元，就頂下了基隆的一間火鍋店正式創業，學工科的他別說經營管理，光是食材成本都不懂怎麼拿捏，單純憑著自己想要吃好食材的想法，就一股腦的把這件事情化做行動，而且做到近乎完美，邊做邊學之下，林楷傑慢慢的累積了餐飲經驗，「以前那時候覺得火鍋醬油就是醬油啊！後來做的時候才發現，火鍋的醬油要煮十幾個鐘頭，還要再加柴魚昆布味醂……。」連醬油都如此用心，由此可見林楷傑餐飲帝國的成功並非偶然，他逐漸累積實力，成就今天集團的好體質，用實力去面對疫情的挑戰。


從守菜口建立餐飲帝國  林楷傑:品質做好就是打基礎

剛開店的前幾年，林楷傑從外場的服務員做起，熟悉了服務的流程後林楷傑承擔起內場「守菜口」的工作，處女座的個性使然，林楷傑將每一個細節做到極致，從點菜單的製作順序到出菜品質，林楷傑都瞭如指掌，花了半年的時間，他終於將郊區的火鍋店，透過顧客的口耳相傳，成功讓生意轉虧為盈。林楷傑認為有些餐廳是一開始生意很好，但是新鮮期過後生意就變差了，因此顧好品質讓客人願意一而再、再而三的上門才是成功的關鍵，在打造餐飲帝國這條路上，林楷傑慢慢走，每一步都穩扎穩打，因為好的基礎才能看得更高、更遠。

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▲林楷傑從外場的服務員做起，熟悉了服務的流程後，林楷傑承擔起內場「守菜口」的工作，有助建立企業SOP。（圖／記者林天佑拍攝）

創業這條路九死一生 挺過七年虧損又遇疫情考驗

築間餐飲集團目前有火鍋三個品牌、燒肉三個品牌，在今年(2022)陸續新增一個高端火鍋品牌以及高端牛排的品牌，問起林楷傑為什麼會有如此大無畏的創業精神，他表示其實創業這條路，真的是九死一生，去年(2021)疫情最嚴峻的時候，林楷傑幾乎每天一睜開眼就是賠400萬，其實「築間」從第一年到第六年都沒有什麼賺錢，直到第七年好不容易開始累積一些現金，沒想到2020年就遇到了疫情，即使如此，林楷傑還是照常上班、照常打球，因為他相信只要公司的體質是好的，反而可以在這波疫情下展現自己的實力，因此他沒有放緩展店計畫，甚至積極布局，築間餐飲集團這兩年的年營收居然如他預期逆勢成長，再再都確立了林楷傑對自己事業的信心，絕對不是自我感覺良好。

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▲今時今日，林楷傑還是用高於同業的食材成本待客，這是別人模仿不來、也是專屬於他自己的「成功之道」。（圖／記者林天佑拍攝）

 
計畫全球海外開展分店  營收成長持續突破新高

目前築間餐飲集團，每年的年複合成長率都超過50%，林楷傑推測在2026年臺灣的本土市場將進入飽和，因此在疫情趨緩後，林楷傑的下一步將是前進海外市場，目前鎖定美國和日本，更計畫明年登錄興櫃，11年來林楷傑一本初衷讓顧客可以在用餐時獲得滿滿的幸福感，即使今時今日，林楷傑還是用高於同業的食材成本待客，這是別人模仿不來、也是專屬於他自己的「成功之道」。


【#Tag人物小檔案】
●姓名：林楷傑
●出生：1976年（46歲）
●學歷：台北科技大學EMBA上海專班
●經歷：築間餐飲集團創辦人，現任築間餐飲集團董事長
●座右銘：堅持到底、永不放棄


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