COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

變頻冷氣除濕能力差？內行網友提供「1妙招」：真的好用

▲一名網友想利用變頻冷氣除濕，卻發現效果似乎不太明顯，引起網友討論。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲一名網友想利用變頻冷氣除濕，卻發現效果似乎不太明顯，引起網友討論。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 15:37:07

日前的連日豪大雨，加上這幾天氣溫逐漸攀升，不少人都感到家中空氣瀰漫一股溼熱感，因此趁好天氣想幫家裡除濕。就有一名網友想替房間去除濕氣，天天開變頻冷氣但似乎都沒有除濕機來的效果顯著，立刻引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在《PTT》以標題「變頻冷氣VS除濕機，誰除濕能力強？」發文，表示這幾天好不容易天氣轉晴，想讓家裡舒適一點因此開始除濕，但是發現即使天天在房間開變頻冷氣，除濕感就是不夠到位，想請舊款的定頻冷氣除濕效果就很乾爽，因此好奇「是不是變頻冷氣的除濕力比較弱阿」，也想知道大家的看法。

▲原PO表示自己天天在房間開變頻冷氣，但卻感覺不如舊式定頻冷氣除濕效果顯著，意外釣出內行網友提供妙招。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲原PO表示自己天天在房間開變頻冷氣，但卻感覺不如舊式定頻冷氣除濕效果顯著，意外釣出內行網友提供妙招。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
貼文一曝光，立刻引起許多網友表示：「當然除濕機啊！主力啊」、「除濕機省電，效果也好用」、「不在一個等級，除濕機好用多了」、「夏天才是冷氣，前2天，除濕一天除12公升水」、「除濕機省電好用啊」。

不過也有內行網友回應：「溫度調低，增加運轉就能除溼」、「冷氣開18除溼力很強」、「溫度開到最低就能跟定頻一樣了」、「前陣子鄉民說冷氣開除濕想不到真好用」、「變頻降濕度超快，除濕機就體感比較顯著，兩個一起開20分鐘濕度85降到50」、「變頻只要設最低溫，讓他全速跑別降頻就好，只是設計上的關係，壓縮機在室外，冬天一樣會降低不少除濕力」、「冷氣，但是耗電」。（編輯：陳珮瑜）

除濕機「這樣用」超NG！不慎將引祝融　網驚：我都這樣耶

隔離房間沒電視！他出奇招「這樣做」　網笑：子母畫面？

旅館乾不乾淨看哪裡？ 內行曝「關鍵點」：加水就能知道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀