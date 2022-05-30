變頻冷氣除濕能力差？內行網友提供「1妙招」：真的好用
日前的連日豪大雨，加上這幾天氣溫逐漸攀升，不少人都感到家中空氣瀰漫一股溼熱感，因此趁好天氣想幫家裡除濕。就有一名網友想替房間去除濕氣，天天開變頻冷氣但似乎都沒有除濕機來的效果顯著，立刻引起網友熱議。
這名網友在《PTT》以標題「變頻冷氣VS除濕機，誰除濕能力強？」發文，表示這幾天好不容易天氣轉晴，想讓家裡舒適一點因此開始除濕，但是發現即使天天在房間開變頻冷氣，除濕感就是不夠到位，想請舊款的定頻冷氣除濕效果就很乾爽，因此好奇「是不是變頻冷氣的除濕力比較弱阿」，也想知道大家的看法。
貼文一曝光，立刻引起許多網友表示：「當然除濕機啊！主力啊」、「除濕機省電，效果也好用」、「不在一個等級，除濕機好用多了」、「夏天才是冷氣，前2天，除濕一天除12公升水」、「除濕機省電好用啊」。
不過也有內行網友回應：「溫度調低，增加運轉就能除溼」、「冷氣開18除溼力很強」、「溫度開到最低就能跟定頻一樣了」、「前陣子鄉民說冷氣開除濕想不到真好用」、「變頻降濕度超快，除濕機就體感比較顯著，兩個一起開20分鐘濕度85降到50」、「變頻只要設最低溫，讓他全速跑別降頻就好，只是設計上的關係，壓縮機在室外，冬天一樣會降低不少除濕力」、「冷氣，但是耗電」。（編輯：陳珮瑜）