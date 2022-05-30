天仁茗茶哪杯最頂？全場脫口「1咒語」秒讚爆：真的無敵
「天仁茗茶」創立至今已超過60年，在全台設立多間據點，也累積許多死忠顧客，對此就有網友好奇，到底天仁茗茶主打的商品是什麼？貼文曝光立即引起熱議，全場立馬一面倒點名「913茶王」，並留言狂讚：「913茶王大杯無糖去冰，記起來下次當咒語唸」、「913真的無敵」。
該名網友今（30）日在PTT貼文，他以「天仁茗茶到底主打什麼」為題，表示他印象中沒在南部看過天仁茗茶，不過來北部時常常遇到，就會買一杯來喝，也發現雖然很多人排隊購買，店面卻感覺偏小，還加入內用空間，因此好奇問：「他們到底在主打什麼？為什麼買手搖的人那麼多，還要浪費那麼多空間放根本沒人坐的桌椅？」
貼文一出，網友立馬一面倒點名，「913真的不錯」、「913茶王大杯無糖去冰，記起來下次當咒語唸」、「913啊，你也可以買茶葉自己泡」、「913茶王，讚讚」、「913茶王無糖去冰啊」、「913無糖超讚」、「913無糖超回甘」、「913真的無敵」。
也有網友看了留言直呼，「聽的都想喝了913無糖」、「913一面倒，到底多好喝」、「有人解釋一下913嗎」、「推文講到真的想去買一杯試試」、「推文輾壓，搞的都想買一杯913喝喝看」。（編輯：賴禹妡）