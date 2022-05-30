天花板出現水滴！樓上屋主遭怪漏水 內行搖頭：真的無關
有時候家中牆面或天花板出現水滴，應該要先查清楚到底是什麼問題才知道該如何修繕。一名網友就上網抱怨樓下住戶天花板出現水滴，責怪是自己家漏水，網友看了全搖頭表示：「跟你真的無關」。
這名網友在臉書社團《爆料公社二社》發文，表示樓下住戶日前向他反應，說自家天花板日前出現水滴，懷疑是原PO家漏水要他負責，但是原PO感到事有蹊蹺，因此上網查詢了一下，表示：「第一，客廳區域沒有水管管道。第二，他們家客廳天花板是木板隔+油漆，第三，住的區域有些潮濕，第四，這一個星期梅雨，大雨不斷」最後補了一句「我也上網查詢，這水滴的形成，潮濕跟塗料有關」，因此上網發文「大家評評理呀！這影片這戶住我樓下，他家客廳天花板顯水滴，遷拖到我家 說要我負責，這惡鄰居把我們家當ATM。」
貼文一曝光，立刻有許多網友表示：「這個不是滴水，這是室內反潮，他用的裝潢板品質差，不是你的錯！」、「這是濕氣太重」、「單純的梅雨季節反潮現象」、「這是反潮，我有一個房子也這樣，後來天花整個換掉就沒這個問題了」、「感覺家裡沒有除濕機…從來沒有習慣性除濕」、「這跟浴室內的濕氣是一樣的意思」。
另外也有內行網友回應：「可以請第三方檢驗就知道了，絕對是氧化鎂板造成的，才會大面積的局布性的滴水。」、「真的應該是氧化鎂板，以前娘家40年老公寓，遇到下雨，或梅雨季節，天花板全是水滴，後來整個天花板全換了，就沒有了」、「這個畫面看起來就是氧化鎂板的特性，不用理他啦！這是他自己天花板吸水滴下來的」、「這是他做到不好的裝潢，我們家就是這樣，一開始在下雨時會結水滴，之後久了天花板就開始裂掉塌陷，最後只好整個天花板拆掉重做，就是遇到無良的設計師，用便宜的氧化鎂板騙我說是矽酸鈣板」。（編輯：陳珮瑜）