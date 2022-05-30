男工作很拚仍被嫌「不夠積極」！主管約談揭真相：觀感差
多數上班族努力工作打拼，就是希望能獲得上司賞識。不過就有位男網友無奈表示，自己剛進新公司已經相當快速學完所有工作內容，卻還是被主管嫌棄「不夠積極」，後續被約談後，才得知其中內幕，詳細遭遇也引起上班族共鳴。
原PO在論壇Dcard上發文提到「今年剛到這間新公司時我以為能像以前一樣順利上手，但是我第一個星期就被電得慘兮兮。主管因為看到我有5至8年工作經驗，所以報到後就一直強調我要『積極』，要給自己壓力」。最終原PO盡全力學習，終於在兩週內就學完所有工作內容，並且開始輪班「正常科技業新人開始輪班是入職一個月後」。
然而拿出這樣的表現，主管卻依舊不滿意，更不斷把「積極」掛在嘴邊提醒，最終更直接找原PO約談，主管也決定不再暗示「雖然公司規定上班時間是8點30分，可你都是8點20分左右才到，希望你能再早點到，這樣給學長姐的觀感比較好，也顯得比較『積極』，我平常都8點就到公司了呢」。
這樣的經歷也讓原PO相當無奈「我以為的『積極』是趕快學好上班所需的技能，且盡量不用到我的下班和放假時間，難怪我一直都想不透為何我很努力了卻還一直被暗示，原來是我不夠奴」。
不少上班族看完也相當有感觸「我也被說過要再積極一點，因為我都不會主動去問同事有沒有做不完的工作要幫忙分擔的」、「多做點錢會比較多嗎？積極跟奴性是兩回事」、「積極就是下班時間還在工作」、「有效率應該比高工時重要吧？有些主管也自以為資方，又不是年薪500萬以上，到底憑什麼要人家賣命」、「歡迎來到台灣，我們玩法跟人家不一樣」。（編輯：潘毅）